انت الأن تتابع خبر إجازة يوم العلم السعودي.. تعرف على موعدها وأهم فعاليات هذا الحدث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت يوم الخميس الموافق 22 فبراير إجازة تعليمية تمتد لمدة عشرة أيام، حيث أنها تعتبر بداية عطلة نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 1445، كما تزامنت هذه الإجازة مع إجازة يوم التأسيس السعودي ونظرًا لتوافق تاريخ يوم التأسيس مع فترة الإجازة الدراسية ستستمر هذه الإجازة حتى يوم الأحد 3 مارس 2024 الموافق للثاني والعشرين من شهر شعبان 1445، ومع بدء الفصل الدراسي الثالث يأتي يوم العلم السعودي الذي يتم الاحتفال به سنويًا في الحادي عشر من مارس، مما يزيد التساؤلات حول موعد إجازة يوم العلم السعودي ومدتها.

إجازة يوم العلم السعودي 2024

في عام 2023 تم إصدار أمر ملكي يحدد الحادي عشر من مارس كل عام كيوم مخصص للاحتفال بالعلم، حيث أن هذا التاريخ يتزامن مع يوم العلم السعودي ويعود تاريخ هذا اليوم إلى لحظة اعتماد الملك عبد العزيز آل سعود العلم السعودي بتصميمه الحالي في 27 ذو الحجة 1355هـ الموافق للحادي عشر من مارس 1937م.

دلالات العلم السعودي 🇸🇦 #يوم_العلم pic.twitter.com/GuynTSAoGZ — منصة مدرستي (@moe_madrasati) March 11, 2023

وتم تقرير الاحتفاء بإجازة يوم العلم السعودي للطلاب، ولكن دون تخصيص إجازة رسمية لجميع القطاعات وفي حال صدور أي أمر جديد بهذا الشأن سيتم إبلاغ الجميع بالتفاصيل المحدثة.

فعاليات يوم العلم السعودي هذا العام

يتميز العلم السعودي بلونه الأخضر الزاهي الذي يرمز إلى الخضرة والخصوبة ويحمل عبارة التوحيد التي تشد بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، كما يحمل العلم سيفًا يعبر عن القوة والعدالة.

يعتبر يوم العلم السعودي مناسبة هامة للتأكيد على الوحدة الوطنية والفخر بالهوية السعودية، حيث أنه في هذا اليوم تقام مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تعبر عن حب الوطن واحترام العلم والفخر والعزه بهذا بالأراضي المقدسة، تشمل هذه الفعاليات: