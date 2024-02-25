انت الأن تتابع خبر احجز مكانك في الحرس الملكي 1445 وتعرف على شروط القبول ورابط التقديم.. سجل الآن! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت فرص التسجيل في وظائف الحرس الملكي لعام 1445 اهتمامًا العديد من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث أنه تم الإعلان رسميًا عن فتح باب التقديم لهذه الوظائف المرموقة، مما زاد اهتمام العديد من الطلاب الذين يحملون مؤهلات عليا أو شهادات الثانوية العامة، وفي الفقرات التالية سوف نقدم لكم رابط الموقع الرسمي المخصص لتقديم طلبات التوظيف، كما سنقدم لكم نظرة عامة على الشروط الأساسية للتقديم لنضمن لكم احتمالية قبول عند التقديم لهذه الوظائف، فتابعونا للحصول على مزيد من التفاصيل.

بمجرد الإعلان عن بدء التسجيل لوظائف الحرس الملكي المرموقة في المملكة العربية السعودية، تمت ملاحظة اهتمام العديد من الشباب الطموحين بمعرفة كيفية التقديم، ولكن قبل ذلك من الضروري معرفة أنه يجب توافر مجموعة من المعايير

الأساسية لقبول المتقدمين وهذه المعايير تشمل:

أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية.

وأن يكون عمر المتقدم 23 سنة على الأقل.

يجب ألا يقل طول المتقدم عن 175 سم.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو مؤهلًا عاليًا آخر.

أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يتوافق الطول والوزن لدى المتقدم.

رابط التسجيل في وظائف الحرس الملكي 1445

يمكن للشباب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المؤهلات العليا التقدم لوظائف الحرس الملكي لعام 1445 والحصول على رتبة جندي، ولكن يجب اتباع الخطوات التالية:



وظائف عسكرية✅



تعلن (رئاسة الحرس الملكي) عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها برتبة جندي على تخصص أمن وحماية



يبدأ يوم : الأحد ، بتاريخ : 1445/08/08 هـ ، في تمام الساعة 01:00 مساءً



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https://t.co/aYFH3GMRTWhttps://t.co/O7LT7MrXZO — منصة تَرس (@Taras_saudi) February 18, 2024

زيارة الموقع الإلكتروني للحرس الوطني في المملكة .

اختيار خيار “طلب جديد”.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم الوطني والاسم الكامل.

النقر على زر التسجيل.

يجب قراءة شروط وأحكام القبول للوظيفة بعناية.

قبل الشروط بالضغط على زر الموافقة.

استكمل إدخال البيانات الشخصية مثل تاريخ الميلاد وإنشاء كلمة مرور.

سوف تتلقى رسالة نصية على هاتفك تحتوي على كود التفعيل.

قم بتفعيل حسابك باستخدام الكود ثم انقر على أيقونة “طلب الانتساب” لاستكمال العملية.

بعد اجتياز هذه الإجراءات يمكن للشباب الراغبين التقدم لوظيفة الحرس الملكي تقديم طلباتهم بكل يسر وسهولة.