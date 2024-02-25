انت الأن تتابع خبر مفاجأة سارة للطلاب في السعودية! صرف مكافآت شهر فبراير قبل الموعد المعتاد بمناسبة يوم التأسيس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت عدة إدارات في العديد من جامعات سعودية عن قرار مهم بتقديم موعد صرف مكافآت الطلاب لشهر فبراير 1445هـ، وذلك احتفالاً بيوم التأسيس السعودي، حيث تم تقديم موعد صرف هذه المكافآت ليتسنى للطلاب استلامها قبل الموعد المعتاد إضافة إلى بدلات الإعاقة، وهذا ما يدل على اهتمام الجامعات براحة ورفاهية الطلاب وتوفير الدعم المالي لهم في الأوقات المناسبة، كما يعزز هذا الإعلان التزام الجامعات بتقديم الخدمات والمزايا التي تعزز تجربة الطلاب الأكاديمية والجامعية بشكل عام.

صرف مكافآت الطلاب لعام 1445 بالمملكة العربية السعودية

في نبأ سار لطلاب جامعة الملك سعود فقد أعلن مكتب العمادة عن بدء صرف مكافأة الطلاب يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، حيث تأتي هذه المكافأة قبل أيام قليلة من احتفالات المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس، مما يُضفي على الحدث مزيدًا من البهجة والفرح في قلوب الطلاب.

كما صرحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تحديد موعد إجازة يوم التأسيس السعودي لهذا العام، حيث سيتم منح العاملين في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر فبراير كإجازة، أما بالنسبة للطلاب فتبدأ إجازة يوم التأسيس السعودي من يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2024 وهو اليوم الأخير في الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس، وتأتي هذه الإجازة لتمنح جميع العاملين والطلاب المزيد الاستمتاع بالاحتفالات والفعاليات المرتبطة بيوم التأسيس السعودي في هذا العام.

🔹 بمناسبة #يوم_التأسيس تقديم موعد صرف مكافآت طلاب وطالبات #جامعة_الملك_سعود ليكون يوم الأربعاء 21 فبراير . pic.twitter.com/X528NLpSth — منصة مُرشد (@KSU_HELP) February 18, 2024

الاستعلام عن مكافآت الطلاب 1445 بالسعودية

ويسر وزارة التعليم أن تعلن عن توفر خدمة استعلام مكافآت الطلاب الشهرية عبر منصة نظام نور الإلكتروني، وذلك لجعل الوصول إلى هذه المعلومات أسرع وأسهل ولعدم إهدار أوقات الطلاب وأولياء الأمور، كما يستطيع المستفيدين من هذه الخدمة اتباع الخطوات التالية لضمان طريقة الاستعلام الصحيحة: