انت الأن تتابع خبر أسعار باقات الحج 1445 ... وكيفية سداد تكاليف الحج بالتفصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى المسلمون من جميع أنحاء العالم إلي التسجيل في الحج هذا العام ، كما يريدوا أن يعرفوا أسعار باقات الحج 1445 ، وكيفية سداد تكاليف الحج ، وسوف نذكر لكم في هذا المقال الإجابة علي جميع هذه الأسئلة بالتفصيل .

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن أسعار باقات الحج والعمرة تشمل ضريبة القيمة المضافة ، وتكون باقات الحج عبارة عن 4 باقات كما يلي:

باقة الحج الأولي 1 : سعر الباقة ( 10,366.10 ريال) ، وتشمل مخيمات مطورة ذات خدمة راقية ومستوى مريح للحجاج، و تتميز هذه المخيمات بالتجهيزات الحديثة والمرافق المتكاملة.

باقة الحج الثانية 2 : سعر الباقة ( 8,092.55 ريال) ، وتشمل مخيمات الضيافة ، تقدم هذه الباقة خدمات مرضية ومناسبة للحجاج ، تقع هذه المخيمات في منطقة مشعر منى، وتضمن الراحة والأمان للحجاج.

باقة الحج الثالثة 3: سعر الباقة ( 13,265.25 ريال ) ، وتشمل الأبراج السكنية “أبراج الستة” وتتميز بموقعها قرب جسر الجمرات ، تتمتع هذه الأبراج بموقع استراتيجي قريب من جسر الجمرات، وتحتوي على مرافق عصرية ومتطورة.

باقة الحج الرابعة 4: سعر الباقة ( 4,099.75 ريال) ، وتشمل خدمة للحجاج في إطار النطاق الاقتصادي ، أي أن الباقة الاقتصادية تناسب الحجاج ذوي الميزانية المحدودة، وتضمن لهم أداء مناسك الحج .

أسعار حملات الحج 1445

أسعار حملات الحج لحجاج الداخل والمقيمين بالملكة العربية السعودية كما يلي:

سعر حملات الحج الخاصة بالبرامج الميسرة يبلغ 3.638 ريال سعودي .

سعر حملات الحج الخاصة بالبرامج الاقتصادية يبلغ 3.829 ريال سعودي كحد أدني ، و 3.829 ريال سعودي كحد أقصي .

سعر حملات الحج الخاصة بالبرامج التوفيرية يبلغ 3.447 ريال سعودي كحد أدني ، و 4.797 ريال سعودي كحد أقصي .

سعر حملات الحج الخاصة بالبرامج العامة يبلغ 6.833 ريال سعودي كحد أدني ، و 15.540 ريال سعودي كحد أقصي .

أسعار باقات الحج 1445 في الشركات الخاصة

أما عن أسعار باقات الحج لحجاج الداخل في الشركات الخاصة ، تكون كما يلي:

سعر باقة الحج في شركة أبراج الحزمة الاقتصادية يبلغ 3.447 ريال سعودي كحد أدني ، و4.797 ريال سعودي كحد أقصي .

سعر باقة الحج في شركة سكن حسن الضيافة بلس يبلغ 7.561 ريال سعودي كحد أدني ، و8.161 ريال سعودي كحد أقصي .

سعر باقة الحج في شركة مكة للضيافة بلس يبلغ 7.310 ريال سعودي كحد أدني ، و 7.910 ريال سعودي كحد أقصي .

كيفية سداد تكاليف الحج 1445

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه يوجد العديد من الطرق لسداد تكاليف الحج ، ولكي يتم التسهيل علي الحجاج ، فسوف يتم السداد عن طريق أقساط ، ويتم ذلك عن طريق 3 دفعات للسداد ، كما يلي:

يتم سداد 20% دفعة أولي من السعر الإجمالي ، علي أن يكون الدفع خلال أول 3 أيام من الحجز .

ويتم سداد 40% دفعة ثانية من السعر الإجمالي ، بشرط أن يكون الدفع قبل شهر رجب 1445.

يتم سداد آخر دفعة من إجمالي المبلغ المتبقي ، ويكون الدفع قبل شهر شوال 1445.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال عبر موقع (الصبح ) أسعار باقات الحج 1445 ، كما ذكرنا كيفية سداد تكاليف الحج بالتفصيل .