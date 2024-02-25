انت الأن تتابع خبر راتب الضمان الاجتماعي الجديد! توجيهات ملكية بزيادة 20% كحد أدنى للمعاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات الحيوية بسرعة وسهولة، وذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الاجتماعية، ولذلك تم تطوير الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1445، حيث يمكن للمواطنين معرفة نصيب كل فرد من العائلة من خلال الاستعانة بالموارد الرسمية التي أتاحتها الوزارة، كما يجب التأكيد على أن الراتب الذي يتلقاه الفرد الواحد في الضمان الاجتماعي الجديد يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وظروفها الاجتماعية، ولكي تتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات والتوجيهات الخاصة بكل حالة، يمكن للمستفيدين التواصل مع الجهات المختصة في الوزارة أو زيارة الموقع الرسمي.

نصيب الفرد في راتب الضمان الاجتماعي

⏺️يُساهم التوجيه الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.



⏺️سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال.



⏺️تشمل زيادة… pic.twitter.com/rfgmjUvhuT — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) October 8, 2023

في إطار الجهود المستمرة لتحسين الرعاية الاجتماعية وتوفير الحماية المالية للأسر، صدر توجيه ملكي في أكتوبر الماضي يهدف إلى زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان بنسبة 20%، حيث يعكس هذا التوجيه الاهتمام الزائد برفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما يُلاحظ أن هذه الزيادة تصل إلى حد أقصى قدره 5 آلاف ريال للأسرة، كما أنها تطبق تلقائيًا على جميع المستفيدين ومن المميزات البارزة لهذا التوجيه الملكي، هي توفير آلية لحساب الحد المانع، حيث يتم اعتماد عدة عوامل مثل عدد أفراد الأسرة ومصادر الدخل والظروف الاقتصادية والمستوى المعيشي، ويتم ذلك بهدف ضمان عدالة التوزيع وتلبية احتياجات الأسر بشكل فعال وشامل، وتوفير تغطية واسعة وشمولية للفئات المحتاجة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

كما نود أن نوضح لكم اليوم جميع شروط استحقاق الضمان الاجتماعي، وهي المعايير والشروط التي يجب تحقيقها للتمتع بفوائد هذا البرنامج الحيوي، حيث تأتي هذه الشروط في إطار السعي المستمر لتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا وتشمل ما يلي: