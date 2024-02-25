انت الأن تتابع خبر إيداع 120,000 ريال لغلاء المعيشة وللعمل الحر بدون فوائد من بنك التسليف بشروط مرنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية وفر التمويل النقدي لممارسة العمل الحر للرجال والنساء من العاطلين عن العمل والموظفين والمتقاعدين والطلاب حيث أتاحت مبلغ تمويل بموافقة فورية يصل إلى 120,000 ريال لحل غلاء المعيشة في دولة السعودية والتشجيع على العمل الحر في السعودية بدون فوائد إضافية من بنك التسليف بشروط مرنة وميسرة لابد من توفيرها بالكامل للحصول على التمويل النقدي المقدم من البنك بمزايا عديدة ومختلفة عن باقي الشركات التمويلية المتوفرة للأفراد في دولة السعودية لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الضوابط والشروط الأساسية والمعلن عنها للحصول على تمويل العمل الحر في المملكة.

يمكن الحصول على مبلغ تمويل نقدي فوري يصل إلى 120,000 ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف سابقاً بأسم بنك التسليف والادخار السعودي من خلال التقديم الإلكتروني على التمويل النقدي التابع إلى برنامج تمويل العمل الحر للنساء والرجال لحل غلاء المعيشة والتشجيع على فتح مشروعات تنموية جديدة تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية لذلك سوف نوضح لكم جميع

الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على البرنامج التمويلي كالآتي:

توفير دخل شهري لا يزيد عن مبلغ 20 ألف ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم موظف في المملكة العربية السعودية.

كذلك توفير وثيقة العمل الحر للنساء والرجال من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أيضاً توفير الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول من جميع المتقدمين لطلب هذا البرنامج التمويلي من بنك التسليف.

توفير العمر المناسب للتقديم الذي لا يقل عن عمر ثمانية عشر عام فأكثر من ذلك.

ما هي مميزات تمويل العمل الحر بالمملكة

هناك العديد من العاطلين عن العمل والموظفين والمتقاعدين والطلاب السعوديين يرغبون التعرف على جميع المميزات التمويلية المتاحة للأفراد عند طلب برنامج التمويل النقدي التابع إلى تمويل العمل الحر لذلك سوف نوضح للجميع اليوم أهم المميزات والخصائص التمويلية المتوفرة للأفراد عند طلب هذا البرنامج التمويلي من خلال بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة كما يلي عند الموافقة على طلب التمويل بالبنك: