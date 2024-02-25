استعلم الآن.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز 1445 عبر منصة التأشيرات ksavisa.sa

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رياض - احمد صلاح - ما هي خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز 1445 عبر منصة التأشيرات؟ العمرة هي رحلة روحية ودينية يقوم بها المسلمون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء بعض الطقوس الإسلامية، والعمرة تختلف عن الحج في أنها ليست فريضة، ويمكن أداؤها في أي وقت من السنة ومع ذلك، يجب على المسلمين الراغبين في القيام بالعمرة الحصول على تأشيرة خاصة من المملكة العربية السعودية، وهي الدولة التي تضم المدن المقدسة، لذلك نحن في هذا المقال سنتعرف على خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة عبر منصة التأشيرات، وهي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية السعودية لتسهيل عملية طلب وإصدار التأشيرات.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة عبر منصة التأشيرات

للحصول على تأشيرة العمرة، يجب على المعتمر التقدم بطلب عبر منصة التأشيرات، والتي تتيح له ملء النموذج الإلكتروني ورفع الوثائق المطلوبة ومتابعة حالة الطلب، وخطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة عبر منصة التأشيرات كما يلي:

أولا انقر على الرابط المتاح لمنصة التأشيرات.

حدد نوع الاستعلام المطلوب، وهو رقم طلب التأشيرة.

قم بإدخال رقم الطلب المعروض بالعنوان “رقم طلب إنجاز”.

أدخل رقم جواز السفر المطلوب.

قم بإدخال رمز التحقق المطلوب.

اضغط على زر “استعلام” لإرسال الطلب والحصول على النتائج المطلوبة.

شروط تأشيرة العمرة 2024

تأشيرة العمرة لها شروط محددة يجب على المعتمر الالتزام بها، والتي تتعلق بالجنسية والموسم والوضع الصحي، وفقا لموقع وزارة الحج والعمرة، فإن الشروط العامة هي كالتالي: