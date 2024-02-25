نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.. الشروط والخطوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في السعودية، تسعى المملكة إلى دعم مواطنيها من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك برنامج حساب المواطن. يقدم هذا البرنامج دعمًا شهريًا للفئات المستحقة، ولكن للحصول على هذا الدعم يتعين على الأفراد الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

1. يُمنح الدعم للمواطنين السعوديين فقط.

2. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل حدود المملكة.

3. يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

4. عدم إقامة صاحب الطلب في دور الرعاية أو مراكز الإيواء.

5. توفير حساب بنكي نشط لصاحب الطلب لتحصيل الدعم.

6. عدم امتلاك أي ممتلكات ذات قيمة مادية عالية.

خطوات الحصول على دعم حساب المواطن

1. فتح برنامج حساب المواطن.

2. إدخال البيانات الضرورية مثل الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف ورقم الهوية.

3. استلام رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق وإدخاله.

4. إرفاق الوثائق المطلوبة لاستكمال التسجيل.

5. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

6. قراءة وفهم الضوابط والشروط.

7. النقر على زر الموافقة.

8. النقر على خيار التسجيل لاستكمال عملية التسجيل وطلب الدعم.