نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع دعم سكني لشهر فبراير 2024 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية شهر فبراير 2024، يثير المواطنون التساؤل حول موعد إيداع الدعم السكني لهذا الشهر، ويأتي برنامج السكن كمبادرة من الحكومة السعودية لدعم المواطنين والمحدودين في الدخل للحصول على سكن مناسب.

موعد إيداع الدعم



يُحدد برنامج السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي كتاريخ لإيداع الدعم للمستفيدين. ومع ذلك، قد يتأخر الإيداع في بعض الحالات بسبب تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع أو العطلة الرسمية في البنوك.

يتيح البرنامج فترة خمسة أيام عمل للإيداع، ويعقب ذلك الصرف في اليوم الأول العملي بعد العطلة، وفي حالة شهر فبراير 2024، يكون موعد الصرف يوم الأحد 25 فبراير.

شروط الحصول على الدعم السكني



ليكون المتقدم مستحقًا للدعم السكني، يجب توفر الشروط التالية:

1. الجنسية السعودية.

2. عدم استفادة المتقدم من الدعم سابقًا.

3. عدم امتلاك المتقدم لأي عقار.

4. إقامة دائمة للمتقدم داخل المملكة العربية السعودية.

5. إثبات قيمة الدخل الشهري بواسطة المستندات.

6. عمر المتقدم يجب أن يكون أكثر من 25 عامًا.

7. عدم ملكية أي فرد من أفراد الأسرة لمنزل مناسب في الخمس سنوات الماضية.