تفاصيل موعد إيداع الدعم السكني في فبراير 2024 بالمملكة العربية السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية تفاصيل موعد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير 2024.

يُعتبر برنامج الدعم السكني أحد البرامج الرئيسية التي تقدمها الحكومة لمساعدة فئات معينة من المواطنين الذين يواجهون صعوبات في تأمين سكن مناسب نتيجة لقيودهم المالية.

موعد إيداع الدعم



وفقًا للتوضيحات الوزارة، يتم إيداع الدعم السكني بشكل عام في اليوم 24 من كل شهر ميلادي، ما لم يكن هذا اليوم يوم إجازة أو عطلة أسبوعية.

ولكن في حالة شهر فبراير، حيث يكون اليوم 24 يوم سبت، يتم تأجيل الإيداع إلى اليوم الأول العملي بعد العطلة، والذي يكون يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من فبراير 2024.

طريقة التقديم على الدعم عبر منصة سكني



لطلب الدعم السكني، يجب اتباع الخطوات التالية عبر منصة سكني:

1. الدخول على بوابة منصة سكني.

2. تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد والنقر على أيقونة "تقديم طلب استحقاق".



3. إدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل في دعم سكني.

4. التحقق من صحة البيانات والنقر على أيقونة "إرسال الطلب".