نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج مسؤول إدارة الكوارث.. دليل خطوة بخطوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت "هيئة التخصصات الصحية" في المملكة العربية السعودية عن افتتاح باب التسجيل في برنامج "مسؤول إدارة الكوارث" للمواطنين، حيث يمكن للمهتمين الالتحاق بالبرنامج الذي يعتبر مهمًا لتنمية مهارات التعامل مع الكوارث والحالات الطارئة، سنوفر دليلًا مفصلًا عن كيفية التقديم والشروط الواجب توافرها للتأهل.

رابط التقديم هيئة التخصصات الصحية



1. زيارة موقع "هيئة التخصصات الصحية" الرسمي.

2. انقر على "إنشاء حساب جديد" إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

3. في حالة وجود حساب، اضغط على أيقونة تسجيل الدخول وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

4. ملء "استمارة التقديم" بعناية، ثم قدم الأوراق والمستندات المطلوبة.

5. انقر على أيقونة "تقديم الطلب" وتأكيد الاستلام عبر الرسالة التي ستصلك.

شروط القبول



1. يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي أو يقيم داخل المملكة.

2. يفضل ألا يكون لديه وظيفة خلال التسجيل.

3. حاصل على شهادة البكالوريوس.

4. يمتلك تصنيفًا مهنيًا في الإدارة الصحية أو تخصصات الخدمات الطبية الطارئة.

5. يجب أن يكون لديه سجل مهني غير منتهي، ويكون آخر تسجيل بعد شهر 9 عام 2022.

أهمية الهيئة



تسعى الهيئة إلى خفض معدلات مخاطر الكوارث من خلال تدريب المسؤولين عن إدارة الكوارث وتوفير الوعي حول أهمية التحضير للطوارئ الصحية.