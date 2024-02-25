"هنا " موعد ورابط حجز تذاكر حديقة حيوانات الرياض زوو 2024-1445

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رياض - احمد صلاح - أعلنت صفحة المركز الوطني للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي “x”، عن بدء حجز تذاكر حديقة حيوانات الرياض عبر منصة ticket-window، كما وتجمع الحديقة روائع الحياة البرية تحت سقف واحد وتضم عدد من التجارب المذهلة من خلال 6 مناطق فرعية، وفيما يلي نستعرض معكم متابعي موقع بوابة الصبح، موعد دخول الحديقة وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

تستقبل حديقة الحيوان في الرياض زوراها طوال أيام الأسبوع حسب التوقيت الموضح أدناه، باستثناء يوم الأحد مغلقه، على النحو التالي.

من يوم السبت إلى يوم الخميس: من الساعة 8:30 صباحاً الى الساعة 5:00 مساءً

يوم الجمعة : من الساعة 1:00 مساءً الى الساعة 5:00 مساءً.

تغلق بوابات الدخول الساعة 4:00 مساءً.

تستخدم التذكرة مرة واحدة في الدخول.

مدة البقاء داخل حديقة الحيوان مفتوح.

تنتهي التذكرة بانتهاء تاريخ اليوم.

التذاكر مجانية ولكن يلزم حجز التذاكر بشكل مسبق للدخول بها للحديقة.

يعلن #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية⁩ للراغبين في زيارة حديقة حيوان الرياض أن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي:https://t.co/Sk3P3FSR5E#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/m7r3Jumi4u

— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) February 24, 2024

فعاليات حديقة الرياض زوو 1445

تضم حديقة حيوانات الرياض عدد من التجارب والمغامرات الاستثنائية، والتي جاءت على النحو التالي.

بيت البونغو.

تجربة إطعام النمر.

بيت البومة.

تجربة إطعام الكنغر.

تجربة المزرعة.

تجربة الأسد.

تجربة إطعام الفيل.

تجربة الدببة.

تجربة إطعام الزرافة.

تجربة الباندا الحمراء.

الحديقة.

رابط حجز تذاكر حديقة الحيوانات في الملز-الرياض 2024

لدخول منطقة حديقة حيوانات الرياض زوو، يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، وجاءت خطوات حجز التذاكر على النحو التالي.