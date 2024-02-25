انت الأن تتابع خبر "الحج والعمرة" وزارة الحج والعمرة اعلنت عن بدء تسجيل حجاج الداخل في باقة 3 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وزارة الحج والعمرة بفتح بابالتسجيل في الباقة الثالثة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من داخل البلاد وكان قد أعلن في الحادي عشر من فبراير الماضي عن بدء استقبال طلبات التسجيل للحجاج والزوار من داخل أراضي المملكة العربية السعودية لعام الحج 1445/2024 يمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة أو من خلال تطبيق “نسك”، ويجري ذلك باتباع الخطوات الإلكترونية الموضوعة لتسجيل حجاج الداخل أضافت الوزارة أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات الذي هم لم يسبق لهم الحج يصادف اليوم السابع من ذو الحجة لعام 1445 أو إلى أن تمتلئ الأماكن المتوفرة.

بدأت وزارة الحج والعمرة استقبال طلبات التسجيل للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1445/2024 ضمن الباقة الثالثة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير وأعلنت الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي وشبكاتها الإلكترونية أنه يمكن التسجيل من خلال التطبيق الإلكتروني “نسك” أو عن طريق البوابة الإلكترونية للحجاج الداخلين على موقع الوزارة الإلكتروني

وقدمت توضيحات حول الخطوات اللازمة للحجز عبر تطبيق “نسك”.

في البداية قم بالدخول إلى تطبيق نسك.

بعد ذلك، تجري عملية تسجيل الدخول من خلال ادخال الاسم وكلمة السر.

إذا لم يكن لديك حساب، يتوجب عليك تسجيل حساب جديد.

قم بتحديد الحجز من خلال خدمات الحج.

وبعد ذلك انظر الباقات الباقات وتفاصيلها.

ودوس موافقة على الشروط والأحكام.

قم بتحديد باقة 3 أبراج.

أدخل تفاصيل حسابك المصرفي واختر الطريقة المناسبة للدفع.

وفي النهاية اضغط إتمام الحجز.

طريقة بدء التسجيل فى الحج 1445