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أحمد جودة - القاهرة - سجل الآن.. برنامج مسؤول إدارة الكوارث 1445 يفتح أبوابه.. إليك شروط القبول ورابط التقديم

قامت “هيئة التخصصات الصحية” في السعودية بالإعلان عن بداية التسجيل في برنامج مسؤول ادارة الكوارث لكافة المواطنين بالمملكة الذين تنطبق عليهم الشروط من الأحد 11 فبراير 2024 إلكترونيا ببساطة، وسوف ينتهي التقديم في 24 فبراير الذي يوافق 1445، وسوف نوضح لكم من خلال المقال رابط التقديم البرنامج، والشروط الواجب توافرها في أي شخص يمكنه التقديم.

رابط تقديم برنامج مسؤول ادارة الكوارث 1445



يمكن لكافة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم في برنامج مسؤول ادارة الكوارث التي سوف نذكرها فيما يلي من خلال رابط مخصص للتقديم، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:



اذهب إلى موقع “هيئة التخصصات الصحية” الرسمي من هنا .

اضغط على “إنشاء حساب جديد” إذا كنت لا تمتلك حساب.

إذا كان لديك حساب اضغط على أيقونة تسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة السر.

املأ “استمارة التقديم” في الأماكن المحددة لها والتأكد منها.

أرسل الأوراق والمستندات المطلوبة.

انقر على أيقونة ” تقديم الطلب”.

سوف تستلم رسالة تحتوي على استلام الطلب بنجاح.



شروط القبول في برنامج مسؤول إدارة الكوارث



وضعت هيئة “التخصصات الصحية” في السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في أي شخص يمكنه التقديم في برنامج مسؤول ادارة الكوارث، ومن أهم هذه الشروط التالي:

المتقدم يجب أن يكون من أصل سعودي، أو يقيم داخل السعودية.

من الضروري أن يكون المتقدم ليس لديه أي وظيفة خلال التسجيل.

أن يكون المتقدم حاصل على ” شهادة البكالوريوس”.

أن يمتلك المتقدم “تصنيف مهني” في”الإدارة الصحية”، أو “تخصصات الخدمات الطبية الطارئة”.

يجب أن يكون المتقدم يمتلك “سجل مهني” غير منتهي بشرط أن يكون آخر التسجيل بعد شهر 9 عام 2022.





أهمية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية



تعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على خفض معدلات مخاطر الكوارث، مشددة على أهمية الدور الذي يلعبه المسؤولون عن إدارة الكوارث. هؤلاء المسؤولون يتولون مهام حيوية، بما في ذلك تطوير خطط مواجهة شاملة للطوارئ، التعامل مع الشكاوى والتساؤلات المرتبطة بالكوارث، وكذلك رفع مستوى الوعي حول أهمية إدارة الكوارث لتعزيز الاستجابة الفعالة أمام الأزمات الصحية.