أحمد جودة - القاهرة - موعد إيداع دعم سكني لشهر فبراير 2024.. كل ما تحتاج معرفته

مع بقاء أيام قليلة على إيداع دعم سكني لشهر فبراير 2024 يزداد تساءل المواطنين حول موعد إيداع الدعم لهذا الشهر، يعد برنامج سكن أحد البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين ومحدودي الدخل في الحصول على مسكن.

موعد إيداع دعم سكني لشهر فبراير 2024



برنامج السكني قد حدد يوم 24 من كل شهر ميلادي كتاريخ لإيداع الدعم للمستفيدين، ولكن في بعض الحالات قد يتأخر الإيداع بسبب تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع أو العطلة الرسمية في البنوك، مما يؤدي إلى تأخر استلام الدعم إلى اليوم الأول العملي بعد هذه العطلة، ويتم إتاحة فترة خمسة أيام عمل لعملية الإيداع، حسبما أوضح برنامج السكني، ويقابل موعد إيداع الدعم لهذا الشهر يوم السبت لذا يتأجل موعد الصرف لليوم التالي الأحد 25 فبراير 2024.



شروط استحقاق دعم سكني 1445



شروط الحصول على الدعم السكني تشمل:

الجنسية السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

يجب عدم امتلاك المتقدم لأي عقار.

الإقامة الدائمة للمتقدم داخل المملكة العربية السعودية.

إثبات قيمة الدخل الشهري للمتقدم بالمستندات.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.

لا يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب في السنوات الخمس الماضية.