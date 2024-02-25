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أحمد جودة - القاهرة - الاستعلام عن العمال الوافدين في السعودية.. خطوات سهلة باستخدام رقم الإقامة أو الحدود

يرغب عدد كبير جدا من المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية في الاستعلام عن عامل وافد دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الحجوزات أو حتى القنصليات، وبناء عليه نجد أن الحكومة السعودية قد سهلت الأمر كثيرا على المواطنين وأوضحت بأنهم يمكن من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، الاستعلام عن عامل وافد باستخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود والأمر ذاته بالنسبة لرقم جواز السفر ومن خلال موقعنا سوف نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا.

طريقة استعلام عامل وافد 1445 برقم الإقامة



أصبح الآن بكل سهولة يمكن الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة من خلال إتباع بعض الخطوات السهلة والسريعة وهذا عبر بوابة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وقد جاءت الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها تسجيل الدخول على موقع وزارة التنمية البشرية من هنا.

الخطوة الثانية يتم فيها النقر على أيقونة قسم الخدمات الإلكترونية للعمل ويتبع هذا بالنقر على أيقونة الاستعلام عن عامل الوافد.

الخطوة الثالثة يتم فيها النقر على الاستعلام برقم الإقامة ومن ثم يتم إدخال رقم الإقامة وجنسية العامل وهذا في الأماكن المحددة.

الخطوة الرابعة يظهر فيها رمز تحقق مرئي يتم كتابته في الحقل المخصص له.

الخطوة الأخيرة يتم فيها النقر على أيقونة استعلام وسوف تظهر كل المعلومات الخاصة بعمل وافد بشكل تفصيلي.



رابط الاستعلام عن عامل برقم الحدود 1445



هناك إمكانية أيضا للاستعلام عن بيانات عامل الوافد من خلال استخدام رقم الحدود وهذا أيضا يكون عبر موقع وزارة الموارد البشرية وإليكم الخطوات:

في البداية نقوم بالانتقال إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة من هنا ؛ وبعدها يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول.

الخطوة التالية يتم فيها الانتقال إلى نظام الاستعلام عن الوافدين ونختار منها الاستعلام عن عامل.

الخطوة الثالثة يتم فيها النقر على أيقونة الاستعلام برقم الحدود ومن ثم يتم كتابة هذا الرقم في المكان المخصص له، ويتبع هذا بتحديد جنسية العامل.

الخطوة الرابعة والأخيرة بعد ظهور رمز التحقق يتم إعادة كتابته والنقر على أيقونة بحث وسوف تظهر كل البيانات الخاصة بالعامل.