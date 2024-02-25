أحمد جودة - القاهرة - فرصة للشباب.. وظائف شاغرة في مؤسسة البريد السعودي

يستحوذ البريد السعودي على مكانة مهمة وحيوية بين المؤسسات داخل المملكة، حيث يعمل جاهدًا على تقديم خدماته البريدية بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء البلاد، وتأسس هذا البريد لأول مرة في عام 1926، مما يجعله واحدًا من أقدم المؤسسات في المملكة، ومنذ ذلك الحين، استمر في تقديم خدماته بمهنية واتقان، مما جعله شريكًا موثوقًا للعديد من الشركات والأفراد على حد سواء في التواصل وتبادل البريد والطرود.

الفرص الوظيفية في البريد السعودي

أعلنت مؤسسة البريد السعودي مؤخرا عن فتح باب التوظيف لمجموعة من الوظائف داخل البريد، وهذا يتيح الفرصة للشباب للعمل في مختلف مناطق المملكة هذه الخطوة تعتبر جيدة بالفعل حيث توفر فرص عمل متنوعة للشباب.

بعض الوظائف التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي

مساعد إداري تنفيذي (Executive Assistant): يقوم بتقديم الدعم الإداري والتنفيذي لفريق الإدارة العليا، بما في ذلك إدارة المواعيد والاجتماعات وترتيب السفر وإعداد الوثائق.

محلل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM Analyst): يقوم بتقييم وتحليل المخاطر التي تواجه المؤسسة وتطوير إستراتيجيات لإدارتها وتقليل تأثيرها على العمليات والأداء.

محلل نمو المنتجات (NA Product Growth Analyst): يقوم بتحليل السوق واحتياجات العملاء لتطوير وتعزيز منتجات المؤسسة وزيادة نموها في السوق.

أخصائي أول الامتثال (Compliance Senior Specialist): يضمن الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية وتطبيق سياسات المؤسسة وإجراءاتها ذات الصلة.

مدير عام الخزانة (Treasury GM): يدير جميع جوانب إدارة الخزانة بما في ذلك إدارة التدفقات النقدية وإدارة المخاطر المالية والاستثمارات.

مهندس اختبار البرمجيات (Expert Software Testing Engineer): يقوم بتطوير وتنفيذ استراتيجيات اختبار البرمجيات لضمان جودة وأداء المنتجات البرمجية.

قائد محاسبة التكاليف (Cost Accounting Lead): يدير وينسق عمليات محاسبة التكاليف ويقدم تحليلات مالية استراتيجية لدعم عمليات اتخاذ القرارات داخل المؤسسة.

كيفية التقديم على وظائف البريد السعودي

إذا توافرت الشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة، فيمكن للمتقدم أن يتبع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى موقع البريد السعودي.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اختيار الوظيفة المناسبة.

إدخال بيانات شخصية مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.

الضغط على خيار الإرسال، وسيصل تأكيد الطلب عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.

شروط الوظائف في البريد السعودي