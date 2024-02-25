تجنب دفع الغرامات.. إليك طريقة التسجيل والاستئناف على المخالفات المرورية إلكترونيًا

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أحمد جودة - القاهرة - تجنب دفع الغرامات.. إليك طريقة التسجيل والاستئناف على المخالفات المرورية إلكترونياً

تطورت التكنولوجيا الحديثة في حياتنا اليومية بشكل كبير وأحد الجوانب التي استفادت منها هي خدمات المرور والمرور فبفضل الخدمات الإلكترونية المتقدمة أصبح بإمكان الأفراد الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة ويسر والتقدم بالاعتراضات على تلك المخالفات في حال كانت غير مبررة ذلك سوف أقدم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر نظام أبشر وكيفية الاعتراض على تلك المخالفات من خلال الخطوات الواضحة والمفصلة.

طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية



يمكنك الآن تقديم اعتراض على المخالفات المرورية المسجلة على سيارتك من خلال منصة أبشر الإلكترونية للقيام بذلك يُرجى اتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية باستخدام حسابك الشخصي المُسجل سابقًا.

اختر خدمة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من بوابة خدمات الأفراد.

أدخل رقم المخالفة المرورية التي ترغب في الاعتراض عليها ثم قم بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.

بعد استكمال كافة الخطوات اضغط على أيقونة إرسال طلب الاعتراض ليتم مراجعته من قبل الهيئة المرورية بالسعودية والرد عليه.



طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية



تستطيع الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر بطريقة سهلة وميسرة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية

قم بزيارة الرابط المخصص لمنصة أبشر.

اختر أبشر أفراد.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.

اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

انتقل إلى قطاع المرور.

اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية واضغط على زر بحث.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال وتاريخ الميلاد ورقم الهوية أو رقم الإقامة.

اضغط على استعلام لعرض التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية الخاصة بك.