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أحمد جودة - القاهرة - شروط حساب المواطن 1445..كل ما تحتاج معرفته للحصول على الدعم

في الآونة الأخيرة، تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بتوفير مبادرات وبرامج متنوعة لدعم المستحقين من أبناء المملكة وتشمل هذه المبادرات البرامج التي تمنح دعمًا شهريًا غير مسترد بقيمة مختلفة وتتنوع هذه البرامج بين برنامج دعم ريف وبرنامج الضمان المطور، وبرنامج حساب المواطن حيث يمنح هذا الدعم لرب الأسرة والأفراد المعتمدين عليه، سواء كانوا أكبر سنًا من 18 عامًا أو أصغر مع ذلك فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أقرت مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب تنفيذها والالتزام بها لضمان الحصول على الدعم وقبول طلبات التسجيل.



شروط استحقاق دعم حساب المواطن في السعودية



برنامج حساب المواطن يهدف إلى توفير الدعم للفئات المستحقة التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة وتحقيق هذا الهدف يتطلب وجود ضوابط وشروط واضحة لاستحقاق الدعم ومن أبرز هذه الضوابط والشروط:



الدعم يمنح فقط للمواطنين السعوديين.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

عدم إقامة صاحب الطلب في أي من دور الرعاية أو مراكز الإيواء في الدولة.

يجب توفير حساب بنكي نشط لصاحب الطلب لتحصيل الدعم.

يجب عدم امتلاك أي ممتلكات ذات قيمة مادية عالية.



خطوات الحصول على هذا دعم حساب المواطن



يمكن الحصول على دعم حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة وتنفيذها بشكل صحيح:

البدء بفتح برنامج حساب المواطن.

إدخال البيانات الضرورية مثل الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف ورقم الهوية.

استلام رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق، ويجب إدخال هذا الرمز في الحقل المخصص له.

إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.

مراجعة البيانات المسجلة للتأكد من صحتها ودقتها.

قراءة وفهم الضوابط والشروط المحددة، ثم النقر على زر الموافقة.

في النهاية يتم النقر على خيار التسجيل لاستكمال عملية التسجيل وطلب الدعم.

