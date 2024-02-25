أحمد جودة - القاهرة - طريقة الاستعلام عن عامل وافد 1445.. الحكومة السعودية توضح

يطمح الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى استعلام عن حالة العمالة الوافدة بسهولة ويسر، وتجاوبًا مع هذا الطلب، قدمت الحكومة السعودية خدمة الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن الآن للمواطنين البحث عن حالة العمالة الوافدة باستخدام أرقام الإقامة أو الحدود، وكذلك رقم جواز السفر. تابعونا عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمزيد من التفاصيل.

طريقة استعلام عامل وافد 1445 برقم الإقامة

يمكن الاستعلام بسهولة عن عامل وافد برقم الإقامة من خلال إتباع بعض الخطوات السهلة والسريعة، وهذا عبر بوابة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وقد جاءت الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها تسجيل الدخول على موقع وزارة التنمية البشرية من هنا.

الخطوة الثانية يتم فيها النقر على أيقونة قسم الخدمات الإلكترونية للعمل ويتبع هذا بالنقر على أيقونة الاستعلام عن عامل الوافد.

الخطوة الثالثة يتم فيها النقر على الاستعلام برقم الإقامة ومن ثم يتم إدخال رقم الإقامة وجنسية العامل وهذا في الأماكن المحددة.

الخطوة الرابعة يظهر فيها رمز تحقق مرئي يتم كتابته في الحقل المخصص له.

الخطوة الأخيرة يتم فيها النقر على أيقونة استعلام وسوف تظهر كل المعلومات الخاصة بعمل وافد بشكل تفصيلي.

رابط الاستعلام عن عامل برقم الحدود 1445

هناك إمكانية أيضا للاستعلام عن بيانات عامل الوافد من خلال استخدام رقم الحدود وهذا أيضا يكون عبر موقع وزارة الموارد البشرية وإليكم الخطوات: