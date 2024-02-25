أحمد جودة - القاهرة - خمسة شروط للحصول على الدعم.. كيفية تسجيل المرأة الأرملة في دعم حساب المواطن 1445

يثير تسجيل الأرامل في برنامج حساب المواطن العديد من التساؤلات، حيث يعد هذا البرنامج من البرامج ذات الأهمية البالغة في دعم الأسر السعودية ذات الدخل المحدود، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية إدارته وتحديد الفئات المستحقة للدعم.

ومن خلال مبادرة هيئة الموارد البشرية لتسجيل الأرامل في البرنامج، يتم توسيع نطاق الدعم ليشمل هذه الفئة الهامة، مما يعزز الدعم والمساعدة لهن في تحسين ظروفهن المالية وتأمين احتياجاتهن الأساسية.

الموارد البشرية تسجيل أرملة في حساب المواطن

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لمن يريد الحصول على دعم من برنامج حساب المواطن من الأرامل، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

قومي بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

أنشئي حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديكِ بالفعل.

قومي بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

املئي النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية والمالية المطلوبة، مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وغيرها.

أدخلي رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

قدمي المستندات والأوراق المطلوبة التي تثبت هويتك ودخلك وعدد أفراد أسرتك.

اضغطى على موافق على الضوابط والأحكام.

اضغطي على زر إرسال الطلب.

انتظري الرد من الجهة المختصة.

الشروط اللازمة حتى تستحق الأرملة دعم حساب المواطن

هناك شروط يجب على الأرملة تحقيقها للاستفادة من البرنامج، وتشمل هذه الشروط: