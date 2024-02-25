أحمد جودة - القاهرة - وانت مكانك.. طريقة التسجيل والاستئناف على المخالفات المرورية

شهدت حياتنا اليومية تطورات كبيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة، وأحد الجوانب التي استفادت منها بشكل كبير هي خدمات المرور والمخالفات المرورية. بفضل الخدمات الإلكترونية المتقدمة، أصبح بالإمكان للأفراد استعلام عن المخالفات المرورية بسهولة ويسر، وتقديم الاعتراضات في حال كانت تلك المخالفات غير مبررة.

وفي هذا الموضوع، سنقدم خطوات واضحة ومفصلة حول كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر نظام أبشر وكيفية تقديم الاعتراضات على تلك المخالفات، لتمكين الأفراد من الاستفادة القصوى من هذه الخدمات الرقمية المتاحة.

طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية

يمكنك الآن تقديم اعتراض على المخالفات المرورية المسجلة على سيارتك من خلال منصة أبشر الإلكترونية للقيام بذلك يُرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية باستخدام حسابك الشخصي المُسجل سابقًا.

اختر خدمة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من بوابة خدمات الأفراد.

أدخل رقم المخالفة المرورية التي ترغب في الاعتراض عليها ثم قم بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.

بعد استكمال كافة الخطوات اضغط على أيقونة إرسال طلب الاعتراض ليتم مراجعته من قبل الهيئة المرورية بالسعودية والرد عليه.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

تستطيع الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر بطريقة سهلة وميسرة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: