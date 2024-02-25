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أحمد جودة - القاهرة - نزل ولا منزلش؟.. موعد الدعم السكني فبراير 1445

ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر موعد الدعم السكني لشهر فبراير 2024، نظرًا لأهميته البالغة بالنسبة لهم، حيث يُعتبر هذا الدعم المسكن الأمن المنشود الذي يسعون جاهدين للحصول عليه، يُعد برنامج "سكني" مبادرة مقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف مساعدة مواطني المملكة العربية السعودية في العثور على السكن المناسب، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الداعمة، وتتمثل إحدى ميزات البرنامج في توفير منصة إلكترونية تُمكِّن المستفيدين من الوصول إليها والاستفادة من جميع خدماتها بكل يسر وسهولة.

موعد الدعم السكني

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن يكون موعد الدعم السكني الشهري في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلاد، وقد يتغير هذا الموعد بتقديم يوم أو تأخيره لظروف طرأت على هذا اليوم نحو عطلة رسمية أو يوم إجازة، وهذا هو المتعارف عليه لدى جميع المستفيدين من الدعم السكني.

هل نزل الدعم السكني اليوم؟

لم ينزل الدعم السكني أمس السبت الموافق 24 فبراير 2024، لأنه صادف عطلة رسمية لدى جميع المصارف في المملكة العربية السُّعُودية.

وقد أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والرعاية لبرنامج الدعم السكني، أن موعد الدعم سوف يتأخر يوم واحد عن موعده المعتاد، على أن يصرف جميع المستفيدين من الدعم في اليوم التالي الموافق 25 فبراير.

كم مبلغ الدعم السكني الجديد؟

يقدم برنامَج الدعم السكني خدمة باقات الدعم السكني والتي يحصل منها المستفيد على مبلغ دعم يتراوح بين 100 ريال إلى 150 ألف ريال حسب راتبه الشهري على أن يكون هذا المبلغ غير مسترد.

يعد برنامَج الدعم السكني أكثر البرامج في السُّعُودية التي تسعى في تحقيق حلم كل سعودي، وقد بينا لكم موعد نزول دعم سكني الشهري وأهم ما يقدمه البرنامَج من خِدْمَات.