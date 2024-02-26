انت الأن تتابع خبر متى أول يوم رمضان 2024 في السعودية وموعد تحري الهلال في رمضان بجميع المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهر رمضان الكريم هو من الشهور العظيمة التي ينتظرها المسلمون في كافة أنحاء العالم، فهو الشهر التاسع من التقويم الهجري الذي يأتي بين شهر شعبان وشوال، ولذلك سوف نُوضح لكم عبر “مِنصة الصبح” متى أول يوم رمضان 2024 وأيضاً موعد تحري هلال رمضان بجميع المناطق في السعودية.

وفقاً للتقويم الهجري والميلادي نجد أن أول يوم رمضان 2024 سوف يوُافق يوم (الاثنين) من الأسبوع الثاني من شهر مارس / آذار 2024، وللإجابة على سؤال “متى رمضان 2024 العد التنازلي” نجد أنه سوف يُوافق يوم الحادي عشر من شهر مارس / آذار من العام الجارِ 2024 ميلادي.

كم باقي على رمضان 2024 – 1445؟

من تاريخ نشر هذا الموضوع نجد أن الوقت المُتبقي على رمضان 1445 لهذا العام قُرابة الـ 15 يوماً فقط، ومن ثَم تبدأ أولى أيام الشهر الكريم، وسوف ينتهي شهر رمضان المبارك تحديداً يوم (الثلاثاء) التاسع من شهر أبريل 9 / 4 / 2024 ميلادي.

موعد تحري هلال رمضان 2024 – 1445 في السعودية

من قِبل الحكومة بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان بأن موعد تحري هلال رمضان 1445 سوف يكون يوم (الأحد) العاشر من مارس / آذار 10 / 3 / 2024 ميلادي المُوافق التاسع والعشرين من شهر شعبان 29 / 8 / 1445 هجري، وسوف يكون تحري الهلال تحديداً بعد غروب شمس يوم (الأحد)، وذلك وفقاً لما دعت إليه “المحكمة العُليا” بالمملكة العربية السعودية، وسوف يتمكن كافة المُواطنين والمُواطنات بالمملكة من تحري هلال رمضان لهذا العام ومن ثَم تحديد أولى أيام شهر رمضان المبارك، وسوف نُرفق لكم أدناه جدول موعد تحري هلال رمضان في السعودية 1445 في جميع المناطق: