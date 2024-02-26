انت الأن تتابع خبر أعرفها وقدم حالا..شروط الدعم السكني وخطوات التسجيل في البرنامج بالتفصيل خطوة خطوة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى المملكة العربية السعودية بشكل مستمر إلى تقديم العديد من المساعدات من خلال برامج الدعم المختلفة للمواطنين وذلك من أجل النهوض بالمستوى المعيشي لهم، لعل من أبرز تلك البرامج برنامج دعم سكني والذي ترعاه وزارة الإسكان ولكن هناك مجموعة من شروط الدعم السكني لكي يتمكن المواطنين من الحصول عليه.

شروط الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن وجود مجموعة من الشروط الهامة التي يجب على المتقدمين استيفائها بالكامل للحصول على ذلك الدعم والتي جاءت على النحو التالي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

الإقامة الدائمة داخل المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

عدم امتلاك المستفيد لأي أصول أو عقارات باهظة الثمن.

كما يشترط أن يكون المواطن المتقدم رب أسرة.

عدم حصول المتقدم على الدعم السكني لمدة خمس سنوات قبل التقديم بحد أدنى.

ضرورة إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقدم بطلب الحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في برنامج الدعم السكني

يمكن للمواطنين المستحقين للحصول على الدعم السكني في المملكة العربية السعودية التسجيل في البرنامج إلكترونيًا وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان التنموي ” من هنا “.

الضغط على أيقونة ” تسجيل الدخول “.

تعبئة كافة البيانات الشخصية اللازمة لتسجيل الدخول في الحقول المخصصة والتي تتضمن ما يلي:

إسم المستخدم.

كلمة المرور.

تاريخ الميلاد.

رقم الحساب البنكي للمستفيد.

رقم الهوية الوطنية.

يقوم النظام بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم تحتوي على رمز التحقق يتعين عليه إدخاله في المربع المخصص له.

الإطلاع على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالنظام.

ومن ثم الضغط على أيقونة ” موافق “.

رفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على الدعم.

الضغط في النهاية على أيقونة ” إرسال الطلب “.

يتم التحقق من أهلية المستفيد المتقدم من قبل البرنامج ومن ثم إرسال الرد للمستخدم.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

أوضحت وزارة الإسكان السعودية الخطوات التي يمكن للمواطن المتقدم لطلب الحصول على الدعم الاستعلام عنه والتي جاءت كما يلي: