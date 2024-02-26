نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التحقق من مبلغ الدعم المستحق في حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد برنامج حساب المواطن، أن قيمة الدعم ما بين الأسر تختلف بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها، على ألا يتجاوز إجمالي دخلها أكثر من 20 ألف ريال.



حساب المواطن والتحقق من مبلغ الدعم

وأشار حساب المواطن، إلى أنه يمكن التحقق من مبلغ الدعم المستحق، من خلال الحاسبة التقديرية، مضيفا أنه يمكن أيضا الرجوع إلى حساب المستفيد في البوابة الإلكترونية للبرنامج لمعرفة سبب نقص مبلغ الدعم.

وقبل أيام، أودع برنامج حساب المواطن 3.4 مليارات ريال، مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

ولفت البرنامج إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين، بلغ عددهم 10.8 ملايين مستفيد وتابع.



استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

