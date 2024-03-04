نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية: مارس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تثير الشائعات حول زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية تساؤلات كثيرة. يبحث المتقاعدون، في ظل ارتفاع الأسعار العالمي، عن معلومات حول إمكانية تحسين دخلهم الثابت.

لذلك، نقدم لكم حقيقة هذه الزيادة وشروط الحصول عليها.

حقيقة الزيادة



توضح هيئة التقاعد السعودية عبر موقع البديل الإلكتروني أنه لا صحة لشائعات زيادة رواتب التقاعد. تؤكد الهيئة أن الحكومة تعمل على توفير احتياجات المواطنين بوسائل دعم أخرى.

كيفية حساب رواتب المتقاعدين



- قم بزيارة صفحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

- اختر الخدمات الإلكترونية وحدد "حاسبة راتب التقاعد."

- أدخل المعلومات المطلوبة مثل الجنس، ومدة الخدمة، وسبب ترك العمل، ونوع الخدمة.

- بعد التحقق من صحة البيانات، اضغط على "احسب" للحصول على قيمة راتب التقاعد.

شروط حصول على راتب التقاعد



- يجب أن يكون المتقاعد سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

- يجب أن يكون قد أدى مدة الخدمة المحددة من قبل هيئة التقاعد.

للتأكد من أي تحديثات حول زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية، يُنصح بمتابعة موقع هيئة التقاعد أو البديل للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.