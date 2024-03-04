نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2024 وشروط الأهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثير اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2024، خاصةً في ظل اقتراب شهر رمضان والتحديات المالية التي يواجهها الكثيرون.

سنتعرف على الموعد الرسمي لصرف حساب المواطن لهذا الشهر.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2024، بناءً على رغبة الحكومة في دعم الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من طعام وشراب.

يأتي هذا القرار في سياق الارتفاع الحاد في أسعار السلع في العديد من الدول العربية.

وفيما يتعلق بالتكهنات حول تبكير موعد صرف حساب المواطن في مارس 2024، نفى مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن الأيام الأخيرة المتداولة ليست ذات أساس صحي، وأن موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر سيكون من 10 مارس 2024 حتى 14 مارس 2024.

شروط أهلية حساب المواطن للدفعة 76:

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا في المملكة بإقامة دائمة.

- يجب أن يكون عمر المتقدم بين 25 و60 عامًا.

- يجب ألا يمتلك المتقدم أصولًا أو عقارات.

- يجب عدم وجود دخل شهري ثابت لدى المتقدم.

هذه الشروط تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات المحتاجة وتحفيز استقرار الأوضاع المالية للمواطنين في المملكة.