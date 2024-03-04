نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ‏Amazon تستثمر 5.3 مليار دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن شركة ‏Amazon ستستثمر 5.3 مليار دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في السعودية.

وفي سياق آخر، تشارك الخطوط السعودية في أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب" والذي يقام خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس 2024 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث تستعرض أحدث مبادراتها الرقمية ضمن عصرها الجديد الذي تطمح خلاله إلى إحداث تغيير غير مسبوق في منظومة خدماتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات الربط التكاملي مع مختلف الجهات لتقديم خدمات سفر رقمية ميسرة لمختلف شرائح الضيوف.

وأكملت "السعودية" استعداداتها لاستقبال زوّار المؤتمر عبر جناحها التفاعلي رقم A02، حيث يمكن للزوّار التعرف على باقة متنوعة من المشاريع الرقمية التي تتواكب مخرجاتها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتشمل أبرز المشاريع تقنية الذكاء الاصطناعي كمساعد افتراضي والذي يوفر الجهد والوقت ويعمل على تمكين الضيوف من إتمام جميع إجراءات الحجز والطيران بما في ذلك التخطيط للسفر وتقديم التوصيات واكتشاف وجهة السفر المقصودة.