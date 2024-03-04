نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخضر الجولف بطل الخليج في الفرق والفردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق المنتخب السعودي للجولف لقب بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف الـ26 للكبار، والـ15 للشباب، التي اختتمت منافساتها أمس على ملعب نادي الدوحة في قطر، بمشاركة 5 منتخبات خليجية في الفئتين (فردي وفرق).

ونجح الأخضر في المحافظة على الصدارة محققًا المركز الأول والميدالية الذهبية للكبار بمجموع 67 ضربة فوق المعدل، فيما فاز لاعبه خالد عطية بالميدالية الذهبية، بعد منافسة قوية مع القطري صالح الكعبي في منافسات اليوم الأخير، ليحسم اللقب بمجموع 297 ضربة أي تسع ضربات فوق المعدل.

وبارك الرئيس التنفيذي في جولف السعودية والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف نوح علي رضا للأخضر واللاعبين على الإنجاز الخليجي، مؤكدًا أن المنتخب استحق اللقب بعد أن قدم على مدار أيام البطولة نتائج متميزة، مشيرًا إلى أن اتحاد الجولف يسعى لدعم لاعبيه ليحققوا أفضل النتائج.

بدوره هنأ لاعب الأخضر، وبطل فئة الفردي خالد عطية الجميع على الإنجاز، مؤكدًا أن المنتخب السعودي ظهر بشكل قوي ومميز في البطولة، مما مكنه من اعتلاء الصدارة، مثمنًا الدعم الكبير الذي وجدوه كلاعبين من الاتحاد السعودي للجولف.

وقال لاعب الأخضر الأمير خالد بن سعود بن فيصل أن الإنجاز دليل واضح على أهمية العمل الدؤوب والتجهيز والتدريب التقني والبدني الصحيح، منوهًا بالدعم الذي يجده القطاع الرياضي من القيادة، وكان أهم عناصر نهضة الرياضة السعودية، مهنئًا اللاعبين والمدربين والإداريين بالإنجاز، ومؤكدًا أن التخطيط السليم من المسؤولين عن اللعبة في المملكة، سيقود الجولف السعودية لتحقيق إنجازات أكبر.