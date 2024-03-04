أحمد جودة - القاهرة - كم زكاة الفرد في رمضان 2024 في السعودية؟

تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، يثير الكثير من الأشخاص استفساراتهم حول كمية الزكاة المستحقة عليهم في شهر رمضان 2024 في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر الزكاة شعيرة دينية هامة في الإسلام، يُحث المسلمون على إخراجها لدعم الفقراء والمحتاجين، وتُخرج الزكاة في شهر رمضان الكريم قبل صلاة العيد، وهي مسؤولية تقع على كاهل كل مسلم عاقل قادر على الإخراج.

وفي هذا الموضوع، توفر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل تكلفة الزكاة وطرق حسابها في هذا الشهر المبارك.

مقدار تكلفة الزكاة في شهر رمضان المبارك

تختلف القيمة المالية للزكاة على حسب الدولة التي تعيش فيها، بالإضافة إلى أن الزكاة لا تقتصر فقط على إعطاء الأموال للفقراء والمساكين، بل يمكنك أيضا تقديم الطعام لهم، وسوف نعرض لك قيمة الزكاة في كل دولة عربية عبر الخطوات القادمة:

المملكة العربية السعودية، تبلغ قيمة الزكاة فيها نحو 15 ريال سعودي أي ما يعادل نحو 4 دولار أمريكي.

الأردن، بلغت قيمة التكلفة المالية للزكاة نحو 5 دنانير أي ما يعادل نحو 7 دولار أمريكي.

الكويت، بلغت قيمة الزكاة نحو 3 دينار كويتي أي ما يعادل نحو 10 دولار أمريكي للشخص الواحد.

الإمارات، يمكن للفرد الواحد إخراج نحو 15 درهم إماراتي للزكاة أي ما يعادل نحو 4 دولار أمريكي للشخص الواحد.

مصر، يمكن للفرد الواحد إخراج زكاة تقدر قيمتها المالية بنحو 30 جنيه مصري أي ما يعادل نحو 1.9 دولار أمريكي.

أهمية زكاة الفطر

تعد زكاة الفطر من أهم الشعائر التي تعطي فوائد عديدة للفرد المسلم، سوف نعرضها لكم فيما يلي:

من أهم الأشياء هي التقرب من الله عز وجل عن طريق إخراج تلك الزكاة للفقراء والمساكين.

بالإضافة إلى أنها تطهر الفرد الصائم من النميمة والغيبة.

تعمل على وجود تكافل اجتماعي كبير بين جميع الأفراد المسلمين.

الموعد المحدد لإخراج الزكاة

قامت دار الإفتاء بتوضيح موعد إخراج الزكاة، سوف نعرضها لكم فيما يلي: