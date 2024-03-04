أحمد جودة - القاهرة - اعرف شروط وكيفية التقديم.. قرار ملكي بالعفو عن المساجين في شهر رمضان 1445هـ في المملكة العربية السعودية

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك 1445، يستعد الناس لاستقبال هذا الشهر الفضيل بفرح وسرور، ولكن في ظل هذه الفرحة ينتظر العديد من أسر المحتجزين في السجون السعودية فرصة العفو الملكي التي قد تأتي مع حلول هذا الشهر الكريم، ورغم التداولات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية صدور العفو الملكي، إلا أن وزارة الداخلية أوضحت حقيقة هذا الأمر وشروطه، مما يستدعي توضيحًا أكثر لهذا الموضوع المهم للعديد من الأسر في المملكة.

إعفاء عن المساجين في شهر رمضان 1445 بالمملكة العربية

انتشرت أخبار متعددة حول تطبيق قرار العفو الملكي بالسعودية خلال الفترة المقبلة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وفي هذا الصدد، نفت وزارة الداخلية هذه الأخبار، مبينة أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الخصوص، مؤكدةً أنه عند صدور العفو الرئاسي سيتم الإعلان عنه بطريقة رسمية من خلال المنصات الرسمية لوزارة الداخلية السّعودية.

شروط الحصول على عفو ملكي خلال شهر رمضان

خلال الأعوام السابقة يقوم خادم الحرمين الشريفين بإصدار العفو الملكي كل عام في نفس التوقيت بمناسبة حلول شهر رمضان، ولكن ينبغي توافر بعض الشروط في السجناء، والتي من أبرزها ما يلي:

ضرورة التمتع بالسلوك الحسن، مع التزامه طيلة فترة العقوبة بالسجن.

يشترط أن يكون تم قضاء نصف مدة العقوبة بالسجون السعودية.

يشمل العفو الملكي السجين المعاق، أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

أخذ تعهد على السجين بعد ارتكاب أي جرائم بعد العفو عنه.

الحد الأدنى لعمر السجين من النساء 50 عامًا، أما بالنسبة للرجال فالحد الأدنى لعمر السجين 60 عامًا.

يتم متابعة السجين بصفة مستمرة من قبل الجهات الأمنية.

خطوات التقديم على العفو الملكي 1445

بعد استيفاء وتحقق الشروط المحددة من وزارة الداخلية السّعودية، يمكن التقديم للحصول على العفو الملكي بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: