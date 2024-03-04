أحمد جودة - القاهرة - حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية.. القيمة الجديدة وشروط الحصول عليها

يتساءل الكثيرون من المتقاعدين عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية، فنظرا لارتفاع الأسعار الذي اجتاح العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية أصبح الجميع يبحث عن زيادة وينتظر من الحكومات أن تقدم زيادة لفئات الشعب المختلفة، لا سيما المتقاعدين الذين يشكل لهم هذا الراتب مصدر دخل أساسي يستعينون به على توفير متطلباتهم الأساسية.

وعبر موقع دوت الخليج الإلكتروني نبين لكم حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين، كما نذكر أيضا شروط الحصول عليه ومقدار الراتب المتوقع بعد الزيادة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السُّعُودية



تعرف الأخبار من المصادر الرسمية التي تبين لنا حقيقة الأمر، كما أصبح اليوم من السهل الحصول على المعلومة والخبر من مصدره، فقد أصبح لكل مؤسسة منصة أو أكثر على الإنترنت تبث فيها كل أخبارها أو بأول، هذا وقد أعلنت هيئة التقاعد في المملكة العربية السعودية عن عدم صحة إشاعة زيادة راتب التقاعد، كما أعربت عن أن الحكومة تسعى لتوفير احتياجات جميع المواطنين بصور أخرى من الدعم.

كم رواتب المتقاعدين في السعودية؟



احسب راتبك عن طريق حاسبة رواتب التقاعد التي قدمتها الهيئة العامة للتقاعد باتباع الخطوات التالية: