أحمد جودة - القاهرة - مكرمة ملكية في رمضان.. هل سيتم رفع معاش الضمان الاجتماعي كبادرة إنسانية؟

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي مؤسسة مبنية على أسس قانونية، تسعى جاهدة لتحقيق رعاية اجتماعية شاملة وتقديم الدعم للطبقات الأكثر احتياجًا، بمن فيهم الفقراء المستحقين للزكاة، ويشمل هذا النظام تقديم الدعم المالي والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مناسبة بهدف تعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وفي هذا المقال سوف نجيب عن التساؤلات المطروحة فيما يتعلق بإمكانية رفع الضمان الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، كما سنتعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

تقديم الدعم من خلال رفع حد الضمان الاجتماعي



من المتوقع فعلًا إصدار مكرمة ملكية في شهر رمضان المبارك، لكن حتى الآن لم يتم إصدار الأمر بعد، وتأتي هذه التوقعات بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على زيادة نسبتها 20% في معاش الضمان الاجتماعي المطور منذ نوفمبر 2023، وذلك استجابة للأوامر الملكية الصادرة آنذاك، وكخطوة في إطار تمديد الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن حتى نهاية عام 2024، والذي ارتفع بناءً عليه مبلغ الضمان المطور للعائلات إلى 1320 ريال بدلًا من السابق 1100 ريال، بينما يحصل المستفيد الفردي على 660 ريال بدلًا من 550 ريال.

ما هي الشروط المطلوبة وكيفية الاستحقاق؟



اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المعايير والشروط المحددة لتكون مؤهلًا للضمان الاجتماعي المطور، وتتضمن هذه المعايير ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا ويحمل الإقامة الدائمة في المملكة، ويعفى من شرط الجنسية في حالة خامل بطاقات التنقل من قبل ذوي الإعاقة في المملكة.

الأرامل والمطلقات من الجنسيات الأجنبية لزوج سعودي.

عدم قيام المتقدم بالسكن في دور الإيواء.

يجب ألّا يكون المتقدم مسجونًا.

وجود سكن منفصل للمتقدم وعائلته مع توثيق عقد الإيجار عبر المنصة الإلكترونية.

يجب على المتقدم عدم امتلاك عقارات أو أصول ذات قيمة مالية عالية.

يعد عدم تجاوز دخل الأسرة الحد المانع للضمان شرطًا أساسيًا للتأهل.

وجود حساب بنكي نشط لاستقبال المعاش الشهري المستحق.

الالتزام بالبرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية للمستحقين.