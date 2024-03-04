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أحمد جودة - القاهرة - استمتع برحلة مميزة إلى حديقة حيوانات الرياض في حي الملز.. خطوات حجز التذاكر

تعتبر حديقة الحيوان في الرياض من بين الوجهات السياحية المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية، حيث يتوافد الزوار إليها بانتظام، وتعرف هذه الحديقة محليًا باسم حديقة الملز نسبة إلى موقعها الذي يقع في حي الملز بمدينة الرياض، تأسست عام 1957 كحديقة خاصة للملك سعود وعائلته، ولكن في عام 1987 تم فتحها للجمهور، وتتميز الحديقة اليوم بتواجد أكثر من 1500 حيوان من ما يقارب 196 نوعًا مختلفًا بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض، كما تمتد مساحة الحديقة لتبلغ 55 فدانًا مما يجعلها أكبر وأقدم حديقة حيوان في المملكة.

وهناك أنباء مثيرة بالنسبة لمحبي استكشاف الحياة البرية والاستمتاع بجمال الطبيعة، حيث أعلن المركز الوطني للحياة الفطرية على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “X” عن بدء حجز تذاكر حديقة حيوانات الرياض عبر منصة “Ticket-Window”، ويسرنا أن سنستكشف معًا في هذا المقال موعد دخول الحديقة وكيفية حجز التذاكر بكل سهولة عبر المنصة الجديدة.

أوقات ومواعيد زيارة حديقة حيوانات الرياض



تفتح حديقة الحيوان في الرياض (زوو 1445) أبوابها لزوارها على مدار أيام الأسبوع، ولكن مع بعض التحديدات المهمة، حيث يتم استقبال الزوار من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً، أما يوم الجمعة فيكون الدخول متاحًا من الساعة 1:00 مساءً حتى الساعة 5:00 مساءً، وتغلق بوابات الدخول الساعة 4:00 مساءً لذا يرجى الانتباه للوقت.

تستخدم تذاكر الدخول مرة واحدة فقط، كما تبقى صالحة طوال فترة الزيارة، وتنتهي فعاليتها عند نهاية يوم الزيارة، ورغم أن التذاكر مجانية إلا أنه يتعين حجزها مسبقًا عبر المنصة الخاصة لضمان الدخول إلى الحديقة.

كيفية حجز تذاكر حديقة الحيوانات في الرياض 2024



يتطلب حجز التذاكر من أجل الدخول إلى حديقة حيوانات الرياض زوو، وعملية الحجز تتم إلكترونيًا عبر الإنترنيت، وفيما يلي الخطوات البسيطة لإتمام عملية الحجز:

قم بالوصول إلى منصة “Ticket Window”

انقر على رمز فعالية “حديقة حيوانات الرياض زوو”

حدد تاريخ الزيارة وعدد التذاكر المطلوبة، ثم انقر على زر “حجز تذكرة”

أدخل البريد الإلكتروني والاسم الكامل ورقم الجوال، ثم اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام للفعالية

بمجرد إكمال تسجيلك عبر البيانات المذكورة، ستتلقى تأكيد حجزك عبر البريد الإلكتروني المسجل الخاص بك.