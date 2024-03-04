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أحمد جودة - القاهرة - تقديم طلبات التوظيف في شركة أرامكو لعام 2024.. الفرص المتاحة لحملة الثانوية فما فوق

يهتم عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على رابط التقديم في وظائف شركة ارامكو 2024، لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس ونا يعادلها في عدد من المجالات الإدارية والمساندة الهندسية، وأعلنت الشركة عن أن التقديم متاح على الموقع الرسمي للشركة ولكن على المتقدم أن يلتزم بـ اتباع الخطوات الآتية:

رابط التقديم في وظائف شركة ارامكو 2024



بعدما أعلنت شركة ارامكو عن عدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة الدبلومات والثانوية العامة والبكالويوس، إلا أن الوزارة أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف شركة ارامكو 2024، وإليكم التخصصات المطلوبة……

مهندس ثاني ومنسق المواد ومدير الرواتب.

امتثال ومحامي ثاني وحفار مساعد.

عامل الكهرباء ومدير منصة الحفر.

مدير أداء العمليات ومدير اقتناء المواهب.

مساعد مشغل رافعة ومنسق الشحن والاستلام.

منسق التدريب والتطوير.

أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير ومتخصص الحكومة والمخاطر والامتثال.

متخصص التسويق والاتصال المؤسسي ومدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة.

أخصائي أول البنية التحتية ومنسق التدريب على السلامة.

مدير التسويق والاتصال المؤسسي ومشارك التطبيقات الرقمية



محلل وزارة الخزانة ومحلل وزارة الخزانة



خطوات التقديم على الوظائف المتاحة



وحتى تتمكنوا من التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها شركة ارامكو يرجى اتباع الخطوات الآتية: