نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكد من استحقاقك قبل موعد صدور الأهلية.. موعد تنزل أهلية حساب المواطن على الموقع الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد من استحقاقك قبل موعد صدور الأهلية.. موعد تنزل أهلية حساب المواطن على الموقع الرسمي

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدور أهلية حساب المواطن كل دفعة للتأكد من استحقاق جميع المستفيدين من الدعم، مما يجعل جميع المستفيدين من الدعم يسألون عن متى تنزل اهلية حساب المواطن للدفعة الحالية للتأكد من استحقاقهم للدعم وعد وجدود أي مانع لوقف الدعم الخاص بحساب المواطن عنهم.

ونبين لكم عبر موقع دوت الخليج الإخباري موعد اهلية حساب المواطن وكيف يمكن الاستعلام عنها وبعض التفاصيل التي تسهل لك الحصول على دعم البرنامَج.

متى تنزل اهلية حساب المواطن؟



يعمل القائمون عل برنامَج حسا المواطن على دراسة أهلية استحقاق كل دفعة من دفعات حساب المواطن للتأكد من أهلية الاستحقاق الدعم لجميع المستفيدين، كما تتيح نتيجة هذه الأهلية قبل نزول الدعم بمدة تقترب من (ثلاثة) أو (أربع) أيام ليتمكن المستفيدين من الاستعلام عن اهلية استحقاقهم وتقديم اعتراض أن وجد أي خطأ في النتيجة ليتمكنوا من استرجاع الدعم، والذي يتم صرفه في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.



كيف استفسر عن حساب المواطن؟



يتمكن المستفيدين من الاستعلام عن أهلية حساب المواطن بمجرد إعلانها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن من هنــا.

تسجيل الدخول على حسابك الشخصي.

اضغط على أيقونة يسار أعلى الصفحة.

اختر من القائمة دراسة الأهلية.

بعد الضغط على دراسة الأهلية تظهر أمامك النتيجة موضحة ما إذا كنت مؤهل أم لا.



هل يحق للزوجة ان تسجل في حساب المواطن بشكل مستقل؟



نعم تتمكن الزوجة من الاستقلال بدعم حساب المواطن في الحالات الآتية:

المواطنة السُّعُودية المتزوجة من غير سعودي.

الزوجة المهجورة، شرط اثبات الهجر.

إذا كان زوج سجينًا والزوجة سُعُودية.

السُّعُودية المتزوجة من شخص فاقد الأهلية.

إذا كان زوجها غائبًا.

برنامج حساب المواطن احد أهم برامج الدعم في المملكة لذلك يجب على المستفيدين متابعة الدعم