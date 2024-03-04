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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية تعلن أوقات الدوام الصباحي في رمضان 1445 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وزارة التعليم السعودية تعلن أوقات الدوام الصباحي في رمضان 1445
باتت أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 1445، ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل، ينشغل الطلاب بمعرفة مواعيد الدوام الصباحي خلال هذه الفترة الخاصة، ويثير إعلان وزارة التعليم السعودية مواعيد الإجازة في شهر رمضان استفسارات الطلاب، خاصة مع تزامن بداية هذا الشهر المبارك مع الفصل الدراسي الثالث والأخير.
دعونا نلقي نظرة على جميع تفاصيل الدوام الرمضاني وما يخصه من التزامات والترتيبات المدرسية في الفقرات التالية.
أوقات الدوام الصباحي في رمضان 1445
وضعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أوقات الدوام الصباحي في شهر رمضان المبارك بما يتناسب مع خصوصية الشهر الكريم، حيث حددت عدد أيام إجازة شهر رمضان، وسوف نقوم بتوضيح مواعيد الدوام في مختلف المدارس السعودية وذلك على النحو التالي:
- يبدأ دوام الرياض في تمام الساعة 09:00 صباحًا.
- يبدأ دوام القصيم في تمام الساعة 10:00 صباحًا.
- يبدأ دوام مكة المكرمة في تمام الساعة 09:00 صباحًا.
- يبدأ دوام جدة في تمام الساعة 09:00 صباحًا.
- يبدأ دوام مدارس البنات في المدينة المنورة في تمام الساعة 09:30 صباحًا.
- يبدأ دوام مدارس البنين في المدينة المنورة في تمام الساعة 09:45 صباحًا.
- يبدأ دوام المدارس في منطقة حائل في تمام الساعة 10:00صباحًا.
- يبدأ دوام المدارس في منطقة تبوك في تمام الساعة 10:00صباحًا.
- يبدأ دوام منطقة نجران في تمام الساعة 10:00صباحًا.
الدوام الرمضاني في المدارس 1445
تحدد وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية سنويًا دوام رمضاني يناسب خصوصية الشهر المعظم، وسوف يكون الحديث هنا عن تفاصيل دوام رمضان في مدارس المملكة العربية السعودية كالتالي:
- يبدأ الدوام الرمضاني في مدارس المملكة بداية من يوم 1 رمضان 1445 الموافق ميلاديًا 11 مارس 2024 ويستمر هذا الدوام حتى يوم 18 رمضان 1445 لتبدأ بعد ذلك إجازة عيد الفطر والتي تستمر حتى انتهاء عيد الفطر المبارك يوم الإثنين الموافق يوم 6 من شوال عام 1445 الموافق ميلاديًا 15 أبريل 2024.
- أكدت الوزارة على أن الدوام الرمضاني سوف يكون بشكل حضوري ولا توجد نيه إلى تحويله إلى دوام عن بعد عبر المنصات التعليمية الإلكترونية.
- تم تخفيض وقت الحصة الدراسية ليصبح 35 دقيقة طوال شهر رمضان المبارك، بالاضافة إلى تقليل عدد ساعات الدوام المدرسي.
- تتولى الإدارة التعليمية في كل منطقه تحديد موعد بداية الدوام المدرسي خلال شهر رمضان مع الأخذ في الاعتبار عدم تأخير بداية الدوام المدرسي أكثر من ساعتين عن الموعد الأساسي قبل حلول الشهر.
- لجأت الوزارة إلى إلغاء الطابور الصباحي في جميع مدارس المملكة من أجل التخفيف على الطلاب خلال شهر رمضان.