أحمد جودة - القاهرة - وزارة التعليم السعودية تعلن أوقات الدوام الصباحي في رمضان 1445

باتت أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 1445، ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل، ينشغل الطلاب بمعرفة مواعيد الدوام الصباحي خلال هذه الفترة الخاصة، ويثير إعلان وزارة التعليم السعودية مواعيد الإجازة في شهر رمضان استفسارات الطلاب، خاصة مع تزامن بداية هذا الشهر المبارك مع الفصل الدراسي الثالث والأخير.

دعونا نلقي نظرة على جميع تفاصيل الدوام الرمضاني وما يخصه من التزامات والترتيبات المدرسية في الفقرات التالية.

أوقات الدوام الصباحي في رمضان 1445

وضعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أوقات الدوام الصباحي في شهر رمضان المبارك بما يتناسب مع خصوصية الشهر الكريم، حيث حددت عدد أيام إجازة شهر رمضان، وسوف نقوم بتوضيح مواعيد الدوام في مختلف المدارس السعودية وذلك على النحو التالي:

يبدأ دوام الرياض في تمام الساعة 09:00 صباحًا.

يبدأ دوام القصيم في تمام الساعة 10:00 صباحًا.

يبدأ دوام مكة المكرمة في تمام الساعة 09:00 صباحًا.

يبدأ دوام جدة في تمام الساعة 09:00 صباحًا.

يبدأ دوام مدارس البنات في المدينة المنورة في تمام الساعة 09:30 صباحًا.

يبدأ دوام مدارس البنين في المدينة المنورة في تمام الساعة 09:45 صباحًا.

يبدأ دوام المدارس في منطقة حائل في تمام الساعة 10:00صباحًا.

يبدأ دوام المدارس في منطقة تبوك في تمام الساعة 10:00صباحًا.

يبدأ دوام منطقة نجران في تمام الساعة 10:00صباحًا.

الدوام الرمضاني في المدارس 1445

تحدد وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية سنويًا دوام رمضاني يناسب خصوصية الشهر المعظم، وسوف يكون الحديث هنا عن تفاصيل دوام رمضان في مدارس المملكة العربية السعودية كالتالي: