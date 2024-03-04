أحمد جودة - القاهرة - استمتع بعروض مهرجان الطازج كيلو بكيلو في عروض العثيم السعودية اليوم الاثنين 4 مارس

أطلقت سلطة هايبر ماركت عبدالله العثيم في المملكة مجموعة من العروض والخصومات الجذابة، معلنة عنها تحت شعار “مهرجان الطازج، كيلو بكيلو”، تبدأ هذه العروض من يوم الاثنين الموافق لـ 4 مارس 2024، وتستمر حتى نهاية اليوم أو حتى نفاد الكمية، سنقدم لكم عروض العثيم السعودية اليوم على المنتجات الطازجة.

عروض العثيم السعودية اليوم الطازج الإثنين 4 مارس



أعلن هايبر ماركت عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية عن تخفيضات مميزة تشمل مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية كالآتي:

لحم العجل المحلي الخالي من العظم، وزن 1 كيلوغرام، متاح بـ 49.95 ريال سعودي.

لحم الخروف البربري مع العظم، وزن 1 كيلوغرام، يُباع بـ 45.95 ريال سعودي.

لحم التيس المحلي مع العظم، وزن 1 كيلوغرام، بسعر 45.95 ريال سعودي.

العدس الأحمر المجروش من زود، وزن 1 كيلوغرام، بـ 8.95 ريال سعودي.

كزبرة مطحونة من زود، وزن 300 غرام، بـ 7.75 ريال سعودي.

كريمة الطبخ من المراعي، 250 غرام × 2، بـ 08.50 ريال سعودي.

الطرشي المصري المشكل، وزن 2 كيلوغرام، متوفر بـ 12.95 ريال سعودي.

زيتون يوناني ماموث من الريف، وزن 2 كيلوغرام، بـ 36.95 ريال سعودي.

شبيه جبن تشيز لاند بملح خفيف، وزن 2 كيلوغرام، بسعر 27.95 ريال سعودي.

شبيه جبن فيتا من ريم، وزن 2 كيلوغرام، متاح بـ 17.50 ريال سعودي.

جبن براميلي بقري مع فلفل من هالي، وزن 1 كيلوغرام، بـ 18.95 ريال سعودي.

خلطة الزبدة من فيكتو، وزن 1 كيلوغرام، بـ 6.95 ريال سعودي.

الرنجة المدخنة من مايسترو، وزن 2 كيلوغرام، بسعر 54.95 ريال سعودي.

تمر سكري رطب من تمارا، 500 غرام × 2 علبة، بـ 9.95 ريال سعودي.

برتقال أبو صرة، وزن 2 كيلوغرام، بـ 2.95 ريال سعودي.

تفاح أحمر تركي، وزن 1 كيلوغرام، متوفر بـ 4.95 ريال سعودي.



صور مهرجان الطازج من أسواق العثيم



يمكنكم الاطلاع على المزيد من العروض والخصومات الرائعة المقدمة من أسواق العثيم على مختلف المنتجات الغذائية الطازجة من خلال الصور المرفقة أدناه: