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رياض - احمد صلاح - وزارة الحج والعمرة توضح فترة الإقامة المسموح بها لتأشيرة العمرة الإلكترونية 1445 تُعد فترة الإقامة المسموح بها لتأشيرة العمرة الإلكترونية في عام 1445 هـ من أحدث التطورات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة.

حيث يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم وتسهيل تجربة العمرة للمعتمرين، حيث يتم تحديد مدة الإقامة المسموح بها للمعتمرين القادمين لأداء العمرة بواسطة التأشيرة الإلكترونية كما يأتي هذا الإجراء ضمن جهود السعودية لتحسين وتطوير خدمات الحج والعمرة، وتوفير بيئة مريحة وآمنة للزوار، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة كوجهة للعمرة الإلكترونية.

استمارة طلب تأشير الحج والعُمرة الإلكترونية

يمكن الان لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية تقديم استمارة طلب التأشيرة حيث يتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول على الرابط الرسمي لبوابة مُقيم عبر المتصفح الإلكتروني.

يتم تحديد البرنامج المناسب لاحتياجات الإقامة والتكلفة، مثل برنامج الحج أو العمرة.

يتم بعد ذلك اختيار المنصة المناسبة لتقديم الطلب، سواء كانت للحج أو العمرة.

ثم يتم دفع المبلغ المطلوب للتأشيرة عبر البوابة الإلكترونية باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

طلب الحصول على الرقم المرجعي الذي يستخدم لحجز الخدمة.

ثم يتم الدخول على منصة طلب التأشيرات عبر البوابة وملء نموذج الطلب بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجواز.

يجب أن يقوم المتقدم بإدخال رقم جواز السفر وتحديد الجنسية الخاصة بالمتقدم.

ثم يتم إدخال الرمز المرئي الذي يظهر على الشاشة للتحقق من الأمان.

يجب أن يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة والتحقق من عدم وجود أخطاء.

ثم يتم الضغط على زر الاستمرار أو الإرسال لإتمام عملية تقديم الطلب، بعد أن يقوم المتقدم بالقيام بهذه الخطوات، سوف يتم إكمال طلب التأشيرة بنجاح وسوف تكون جاهزة للاستخدام في الحج أو العمرة، وبإمكان المتقدم أن يقوم بمتابعة حالة طلبه من خلال البوابة الإلكترونية.

ما هي مُدة الإقامة لحاملي تأشيرة العُمرة والحج الإلكترونية؟

أعلنت المملكة العربية السعودية عن مدة الإقامة المسموح بها لحاملي تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية والتى جاءت على النحو التالي:

يتم احتساب مدة الإقامة ابتداءً من تاريخ دخول المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت إدارة الجوازات في المملكة أن المدة المسموح بها لحاملي تأشيرة الحج أو العمرة هي 3 أشهر من تاريخ دخول الزائر الأراضي السعودية.

يحق للشخص مد هذه المدة وتمديدها، مما يتيح له إمكانية أداء مناسك العمرة أكثر من مرة خلال صلاحية التأشيرة، بشرط الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، لكن من المهم على حاملي التأشيرة الالتزام بتاريخ الدخول والخروج المحددة في التأشيرة وعدم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، حيث قد تترتب عواقب قانونية على تجاوز هذه المدة.

شروط العُمرة للنِساء

توجد عدة شروط لابد من توافرها في النساء للحصول على تأشيرة العمرة فمن أهم هذه الشروط:

في حالة عدم وجود محرم، يتعين على المرأة البالغة من العمر 45 عامًا فما فوق الحصول على تأشيرة العمرة ضمن مجموعة نسائية.

يجب ألا تحصل المرأة التي تقل أعمارهن عن 45 عامًا على تأشيرة العمرة من دون محرم لها.

يجب ترتيب مرافقة من فريق نسائي للعمرة من خلال التنسيق مع الوكيل المحلي المعتمد، الذي يتولى تنظيم هذه المجموعات وتسهيل إجراءات العمرة للنساء.

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