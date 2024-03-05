نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدة: موعد الدوام الدراسي في رمضان 1445 – 2024 بالمدارس الصباحية والمسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة" في المملكة العربية السعودية اليوم، الاثنين الموافق 4 مارس 2024 ميلادي، الموافق 23 شعبان 1445 هجري، عن تحديد تقويم اليوم الدراسي خلال شهر رمضان لعام 2024. تم الكشف جداول أوقات الدوام للمدارس في رمضان 1445 في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة جدة. ونحن، عبر منصة "نجوم مصرية"، سنوضح لكم جدول الدوام الدراسي في شهر رمضان 1445 – 2024.

“إدارة تعليم جدة” تُغرد عبر X

من جانبها أيضًا قامت “إدارة تعليم جدة” بحلول اليوم (الاثنين) تحديدًا في تمام الساعة الـ 09:26 صباحًا بالتغريد من خلال حسابها الرسمي عبر مِنصة X (تويتر سابقًا) للتواصل الاجتماعي، وأوضحت الإدارة خلال تغريدتها كافة التفاصيل عن أوقات الدراسة في رمضان 1445 – 2024 بالمدارس الصباحية والمسائية والتعليم المُستمر:

أوقات الدراسة في رمضان 1445 في جدة

على سياق مُتصل أيضًا تم التوضيح من قِبل “إدارة تعليم جدة” أن موعد الدوام الدراسي في رمضان 2024 – 1445، سوف يكون وفقًا للمواعيد التالية:

موعد الدوام الدراسي في رمضان 1445 جدة بالمدارس الصباحية سوف يبدأ من تمام الساعة الـ 09:00 صباحًا.

موعد الدوام الدراسي في رمضان 2024 جدة بالمدارس المسائية سوف يبدأ من تمام الساعة الـ 01:00 مساءً.

موعد الدوام الدراسي في رمضان 1445 – 2024 بمدارس التعليم المستمر سوف يبدأ من تمام الساعة الـ 09:30 صباحًا.

وتم الإشارة إلى أن مواعيد العمل لكافة المُوظفين بجميع الإدارات سوف تبدأ من تمام الساعة الـ 10:00 صباحًا إلى تمام الساعة الـ 03:00 مساءً بمُعدل 5 ساعات عمل يوميا.