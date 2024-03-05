مصرف الراجحي يقدم برامج تمويل فوري للأفراد بمبلغ 20 ألف ريال سعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية برامج تمويل فوري للأفراد بهدف تلبية احتياجاتهم المالية العاجلة، يأتي هذا البرنامج كجزء من مجموعة من المبادرات التي يقدمها المصرف لتمويل الأفراد وتسهيل حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الفوري بمبلغ 20 ألف ريال سعودي أن يتوجهوا إلى فروع مصرف الراجحي للتحقق من الشروط المحددة وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة.

يفضل أن يكون لديهم الهوية الوطنية وأن يستوفوا شروط العمر والدخل المحددة.

تشمل شروط الحصول على التمويل من المصرف أن يكون المتقدم متقاعدًا أو لا يزال موظفًا في القطاعين العام والخاص.

يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول في وقت تقديم الطلب، وأن يكون راتب المتقدم للتمويل لا يقل عن قيمة القسط المستحق. كما يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة وتوضيح جميع بياناته الشخصية.

بمجرد استيفاء المستندات وتوافر الشروط، سيتم تسليم المبلغ المتفق عليه بين المتقدم والمصرف في أسرع وقت ممكن. يتميز مصرف الراجحي بعدة مزايا فيما يتعلق ببرامج التمويل الشخصي، بما في ذلك شروط بسيطة والامتثال للشريعة الإسلامية في تقديم الخدمات المالية.

كما يقدم المصرف تنوعًا في البرامج المتاحة، بما في ذلك التمويل العقاري وتمويل السيارات وتمويل التعليم، ويتم تنفيذ عمليات التمويل بسرعة وفورية بمجرد استيفاء الشروط المطلوبة وتقديم المستندات المطلوبة.