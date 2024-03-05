نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى.. عطلات البنوك السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغير ساعات عمل البنوك في المملكة العربية السعودية حسب الأيام العادية والأعياد وشهر رمضان.

يتم تحديد هذه الأوقات بناءًا على توجيهات البنك المركزي السعودي وقد تتغير وفقًا للأحداث الوطنية والدينية، سنقدم لكم جدولًا يوضح ساعات العمل خلال شهر رمضان لعام 1445 هـ / 2024 م.

على مدار شهر رمضان، ستستقبل البنوك العملاء من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.

أما مراكز التحويل المالي التابعة للبنوك وشركات الدفع، فستعمل لمدة ست ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

بالنسبة إلى إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى، من المتوقع أن تحدد البنوك السعودية العطلات على النحو التالي:

ستبدأ عطلة عيد الفطر في نهاية يوم الخميس الموافق 25 رمضان 1445 هـ / 4 أبريل 2024 م. ستستأنف البنوك نشاطها يوم الأحد الموافق 5 شوال 1445 هـ / 14 أبريل 2024 م.

بالنسبة إلى إجازة عيد الأضحى، من المتوقع أن تنتهي الأعمال يوم الخميس الموافق 7 ذي الحجة 1445 هـ / 13 يونيو 2024 م. ستعاود البنوك فتح أبوابها يوم الأحد الموافق 14 ذي الحجة 1445 هـ / 23 يونيو 2024 م.

علمًا بأن بعض فروع البنوك وشركات الدفع ستظل مفتوحة خلال موسم الحج، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، لتلبية احتياجات الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.