‏الحصيني: يُحذر من طقس 5 أيام قادمة: برد وصقيع ورياح قطبية وأمطار بهذه المناطق

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رياض - احمد صلاح - يُحذر من طقس 5 أيام قادمة: برد وصقيع ورياح قطبية وأمطار بهذه المناطق من المتوقع أن تشهد المملكة خلال الأيام القادمة حالة من البرد والصقيع والأمطار، حسب تحذير خبراء الطقس، عبد العزيز الحصيني، حيث تراقب توقعات الطقس تأثيراتها على حياتنا بشكل لا يُستهان به فهي تمثّل السر لسلامة رحلاتنا واستعدادنا للتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة كما تعتبر توقعات الطقس واحدة من الأدوات الحيوية التي تساعد في التحضير للتقلبات الجوية وتقديم النصائح للحفاظ على سلامتنا وراحتنا اليومية.

برد وصقيع ورياح قطبية وأمطار بهذه المناطق

"طالع الشولة" يُعتبر فترة محددة في الشهر الهجري تشتهر بها بعض الظواهر المناخية حيث يمثل هذا الوقت بداية التغيرات الجوية الباردة، حيث يُشير إلى قرب فصل الشتاء تُعد "شولة" مصطلحاً للأحوال الجوية الباردة التي قد تبدأ في الظهور في ذلك الوقت.

فهذه هى النقاط المهمة لهذه الفترة المعروفة بطالع الشولة:

تمتد لمدة 13 يومًا.

تعتبر نهاية دورة النجوم المربعانية.

يبدأ فيها ظهور نجوم الثريا وبواكير النخل.

يعد هذا الوقت نهاية الفترة المناسبة لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة.

مناسبة لزراعة محاصيل مثل المشمش والخوخ والحبة السوداء والبطيخ والباذنجان.

تستمر فيها الأجواء الباردة والصقيعية، مع هبوب الرياح ذات الأصل القطبي أو السيبيري.

يقال "إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة" هذا المثل يُستخدم للدلالة على الظروف الجوية القاسية التي تكون واضحة خلال طالع الشولة فعندما يكون طالع الشولة طويلًا، فإن الليل يكون طويلاً وباردًا، وبالتالي، يكون هناك حاجة ملحة للطعام والملابس والإحاطة بالعائلة وتوفير احتياجاتهم في ظل تلك الظروف الجوية الصعبة.

إبتداءً من بداية طالع الشولة، والتي تُعد الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ، تتوقع النماذج العددية للطقس استمرار هذه الحالة الممطرة على أجزاء مختلفة من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية والغربية والجنوبية لمدة خمسة أيام قادمة.

أمطار غزيرة وجريان السيول على عدة مناطق

التقرير الجوي اليومي من المركز الوطني للأرصاد يشير إلى توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تسبب جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

التوقعات تشير إلى أن هذه الحالة الجوية المتوقعة ستشمل أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، ومن المتوقع أن تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، بالإضافة إلى أجزاء من منطقة الجوف، كما يمكن تكون الضباب في بعض تلك المناطق.

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