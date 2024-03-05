انت الأن تتابع خبر عاجل: 4000 ريال فقط قائمة الفئات المستحقة للحصول على الإقامة المميزة في السعوديةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاجل: 4000 ريال فقط قائمة الفئات المستحقة للحصول على الإقامة المميزة في السعودية، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خمس فئات جديدة تنضم إلى الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الذهبية في المملكة، وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لاستقطاب العقول والمواهب البارزة وتقديم مميزات الإقامة المميزة لهم.

شروط الحصول على الإقامة المتميزة في السعودية

وضعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لمنح الإقامة المتميزة للأشخاص المؤهلين في الدولة، وهذه الشروط هي كما يأتي:

على المتقدم للحصول على إقامة خاصة أن يمتلك جواز سفر صالح.

يطلب أيضاً أن يكون عمر المتقدم بالطلب الأساسي أكثر من واحد وعشرين عاماً.

يعد وجود سجل جنائي خالٍ من الشوائب متطلباً رئيسياً لنيل إقامة متميزة.

إظهار الكفاءة المادية للفرد المتقدم بالطلب.

يطلب من المتقدمين تقديم دليل يبرهن على عدم إصابتهم بأي أمراض معدية، وذلك يُؤخذ من خلال تقديم تقرير طبي صادر في فترة لا تزيد عن ستة أشهر.

ينبغي التوثيق على شرعية الإقامة داخل المملكة في حالة إجراء طلب من داخل المملكة العربية السعودية.

الوثائق الضرورية للتقدم بطلب لنيل الإقامة الخاصة

توجد مجموعة من الوثائق والملفات التي ينبغي توافرها للحصول على تصريح الإقامة الخاص في المملكة العربية السعودية ولابد من التأكد من أنها سارية المفعول، وهي:

جلب نسخ مصورة لجواز السفر الخاص بمقدم الطلب، إضافة إلى نسخ من جوازات سفر باقي أفراد عائلته.

تقديم صور شخصية جديدة للمتقدم ولجميع الأشخاص الآخرين المشمولين في الطلب.

نسخة مصورة كدليل على العنوان السكني في حال كان مقدم الطلب من خارج حدود المملكة، أو استخدام بطاقة الإقامة عند تقديم الطلب من داخل أراضي السعودية.

كشف حساب بنكي عن أخر عام.

يجب على المتقدم تقديم نسخة من الشهادات الدراسية التي حصل عليها، مع مراجعتها وختمها من قبل إحدى الهيئات الموثوقة.

تقرير يبين الوضع الطبي للمرشح وأسرته.

إثبات القدرة المالية للمتقدم.

تسليم كافة الوثائق باللغتين العربية أو الانجليزية.

كيفية التسجيل للحصول على الإقامة المميزة بالمملكة

يتم التقديم على الاقامة المميزة داخل المملكة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الإقامة المميزة السعودية .

رفع صورة ذاتية للمتقدم وتعبئة استمارة الطلب بالمعلومات الفردية ومعطيات جواز السفر والعنوان الإلكتروني.

توثيق الحساب الإلكتروني من خلال استلام رسالة التأكيد.

تسجيل الدخول إلى الحساب.

إرفاق المستندات المطلوبة.

دفع مبلغ التقديم الذي تم تحديده في الفقرة السابقة.

يترقب الحصول على الإقامة الخاصة في المملكة العربية السعودية إثر إتمام إجراءات الطلب.

الأسئلة الشائعة

ما هو تكلفة الإقامة الفاخرة في المملكة العربية السعودية ؟

تكاليف الحصول على إذن الإقامة الدائمة الممتازة في المملكة السعودية والتي تتضمن فترة زمنية معينة تقدر بمائة ألف ريال سعودي سنويًا، في حين أن الرسوم الخاصة بالإقامة الممتازة بدون تحديد للمدة تصل إلى ما يقارب الثمانمائة ألف ريال سعودي كدفعة لمرة واحدة.

ما هي الخصائص المتعلقة بالإقامة المستمرة داخل المملكة العربية السعودية ؟

يتمتع المقيم بتنوع وتعدد وسائط الانتقال والتنقل، سواء التي تتعلق بالمرافق العامة أو تلك الخاصة، وينعم بفرصة الذهاب في رحلات إلى الدول حول العالم ويكون بإمكانه العودة إلى أراضي المملكة العربية السعودية من جديد دون الخضوع لمدة زمنية محددة أو أية قيود زمنية مفروضة.

ما هو تأشيرة الإقامة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية ؟