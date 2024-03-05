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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على ساعات العمل في فروع البريد السعودي خلال شهر رمضان

يتساءل العديد من الأشخاص عن أوقات الخدمة للبريد السعودي خلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية نظرًا لأهميتها كمؤسسة حكومية رئيسية تقدم خدمات متنوعة للجمهور وتختلف ساعات العمل في هذه المؤسسة بحلول شهر رمضان الفضيل، فدعونا نستعرض معًا عبر موقع دوت الخليج التفاصيل الخاصة بأوقات العمل خلال هذا الشهر.

أوقات دوام البريد السعودي في رمضان



لقد أعلنت الهيئة السعودية للبريد عن تعديل أوقات العمل خلال شهر رمضان لتسهيل الأمور على الموظفين أثناء الصوم وستعمل المكاتب على ورديتين يوميًا لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة، حتى في هذا الشهر الكريم وجدول العمل الجديد سيكون كالتالي:



الوردية الأولى: من الساعة 10:00 صباحًا إلى 3:00 عصرًا.

الوردية الثانية: تتغير أوقات العمل حسب المنطقة، حيث تبدأ من 10:00 مساءًا إلى 12:00 منتصف الليل في مناطق القصيم والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

بينما تبدأ في مناطق عسير ونجران والرياض وجازان والشرقية من 10:00 مساءًا وتستمر حتى 2:00 صباحًا.



طرق التواصل مع المكتب البريدي السعودي



مكتب البريد السعودي يقدم خيارات متنوعة للتواصل معه، تشمل الاتصال بالخط الساخن أو استخدام الرقم الموحد بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وفيما يلي تفاصيل الطرق المتاحة:

للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاتصال بالرقم الموحد لمكتب البريد وهو ١٩٩٩٢.

أما للمقيمين خارج السعودية فيتاح لهم الاتصال على الرقم ١١٢٨٩٨٨٨٨.

كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب البريد للحصول على المزيد من المعلومات.

تهدف هذه الوسائل المتعددة للتواصل إلى تسهيل الإجراءات للأفراد سواء كانوا داخل المملكة السعودية أو خارجها.