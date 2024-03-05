أحمد جودة - القاهرة - الراجحي يُقدم تمويلًا فوريًا للأفراد بقيمة 20 ألف ريال.. تعرف على الشروط الآن

يقدم مصرف الراجحي برامج تمويل فوري للأفراد بمبلغ 20 ألف ريال سعودي بهدف تلبية احتياجاتهم المالية العاجلة، كما يعتبر هذا البرنامج جزءا من مجموعة من المبادرات التي يقدمها مصرف الراجحي لتمويل الأفراد وتسهيل حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الفوري بمبلغ 20 ألف ريال سعودي أن يتوجهوا إلى فروع مصرف الراجحي للتحقق من الشروط المحددة وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة، ويفضل أن يكون لديهم الهوية الوطنية وأن يستوفوا شروط العمر والدخل المحددة.

شروط الحصول على تمويل بمبلغ 20 ألف ريال سعودي من مصرف الراجحي



تشمل شروط الحصول على التمويل من المصرف ما يلي:

– يجب أن يكون المتقدم للتمويل متقاعدا ولا يزال موظفا في القطاعين العام والخاص.

– يجب أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول في وقت تقديم الطلب.

– يجب أن يكون راتب المتقدم للتمويل لا يقل عن قيمة القسط المستحق للتمويل.

– يجب أن يكون عمر المتقدم وقت التقديم بين 18 و60 عاما.

– يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة وتوضيح جميع بياناته الشخصية.

بمجرد استيفاء المستندات وتوافر الشروط، سيتم تسليم المبلغ المتفق عليه بين المتقدم والمصرف في أسرع وقت ممكن.



مزايا مصرف الراجحي فيما يتعلق ببرامج التمويل الشخصي



1. شروط بسيطة: يضع المصرف شروطا غير معقدة للحصول على التمويل، مما يجعل العملية أكثر سهولة ويسرا.

2. الامتثال للشريعة الإسلامية: يلتزم المصرف بتقديم الخدمات المالية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجذب العديد من العملاء الذين يفضلون الالتزام بالمبادئ الإسلامية في معاملاتهم المالية.

3. تنوع البرامج: بالإضافة إلى برنامج التمويل الفوري بمبلغ 20 ألف ريال، يقدم المصرف العديد من برامج التمويل المختلفة لتناسب احتياجات العملاء المختلفة، مثل التمويل العقاري، وتمويل السيارات، وتمويل التعليم، وغيرها.

4. سرعة التنفيذ: بمجرد توافر المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط، يتم تنفيذ عملية التمويل بشكل سريع وفوري، مما يساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم المالية في أسرع وقت ممكن