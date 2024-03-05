أحمد جودة - القاهرة - مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان .. وموعد إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية

تتباين ساعات العمل للبنوك بالمملكة العربية السعودية، حيث تتأثر بالأيام العادية والأعياد وشهر رمضان وتقوم معظم البنوك بتحديد هذه الأوقات وفقًا لإرشادات البنك المركزي السعودي والتي قد تتغير بناءًا على الأحداث الوطنية والدينية ونقدم لكم خلال مقالنا هذا توضيحًا لجدول أوقات العمل خلال شهر رمضان لعام 1445 هـ / 2024 م.

مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان



أعلن البنك المركزي في المملكة العربية السعودية عن جدول أوقات العمل للبنوك والهيئات المالية خلال شهر رمضان الكريم، وجاءت التفاصيل كالتالي:



خلال شهر رمضان ستستقبل البنوك العملاء بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءًا.

أما مراكز التحويل المالي التي تتبع البنوك وشركات الدفع، فستعمل لمدة ست ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءًا.



إجازة عيد الفطر وعيد الأَضحى للبنوك السعودية



من المتوقع أن تحدد البنوك السعودية إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى لعام 1445هـ كالآتي:

ستبدأ العطلة الرسمية لعيد الفطر في نهاية عمل يوم الخميس الموافق 25 رمضان 1445هـ، المصادف لتاريخ 4 أبريل 2024م على أن تستأنف البنوك نشاطها يوم الأحد الموافق 5 شوال 1445هـ، الذي يتزامن مع 14 أبريل 2024م.

فيما يخص إجازة عيد الأضحى، فمن المنتظر أن تنتهي الأعمال يوم الخميس الموافق 7 ذي الحجة 1445هـ الذي يقابله 13 يونيو 2024م وتعاود البنوك فتح أبوابها يوم الأحد الموافق 14 ذي الحجة 1445هـ، أي في 23 يونيو 2024م.

يُذكر أن عددًا من فروع البنوك وشركات الدفع تظل مفتوحة خلال موسم الحج، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت لخدمة الحجاج خصوصًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

