أحمد جودة - القاهرة - بشرى سارة: حقيقة صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 2024 .. تعرف على قيمة المكرمة للفرد

تعتبر المكرمة الملكية واحدة من المبادرات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين السعوديين ومواجهة الغلاء وارتفاع مستوي المعيشة، ويتم صرفها في شهر رمضان، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة صرف المكرمة الملكية وخاصة مع انتشار العديد من الشائعات حول المكرمة الملكية 1445 على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وسوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

حقيقة صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1445 – 2024



تصرف عادة المكرمة الملكية لجميع المواطنين السعوديين في شهر رمضان المبارك، ولذلك بدأت التساؤلات عن موعد صرفها المحتمل، ومع ذلك، لا توجد مصادر رسمية من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أعلنت أي معلومات حول المكرمة الملكية لهذا العام حتى الآن، وأن جميع الأخبار المتداولة هي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت المكرمة في الأعوام السابقة تصرف عادة خلال النصف الثاني أو الأسبوع الأخير من شهر رمضان، أو حتى في بدايته.



وتقدر قيمة المكرمة 1000 ريال لرب الأسرة و500 ريال لكل فرد من الأفراد، المنتمين إلى الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعتبر المكرمة الملكية دعم مادي تقدمه المملكة للفئات المستحقة، لتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر.

شروط الحصول علي المكرمة الملكية 1445



تختلف شروط الحصول على المكرمة الملكية في السعودية حسب نوعها وتوجيهات الحكومة. قد تشمل الشروط العامة للحصول على المكرمة الملكية في السعودية الأمور التالية:

يجب تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة بمراعاة الإجراءات المعينة.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومع ذلك، هناك حالات استثنائية، مثل المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، والمرأة الأجنبية المطلقة من سعودي ولديها أطفال منه، وكذلك المرأة السعودية المطلقة.

يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة.

أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري عن 3000 ريال سعودي.