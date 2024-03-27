نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر للجهات الحكومية في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية في عام 2024.

موعد إجازة عيد الفطر

وقالت الوزارة عبر منصة إكس: إن الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل ولديها لائحة إدارية مستقلة تطبق ما ورد في لائحتها الإدارية أخذًا في الاعتبار ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 532 وتاريخ 4/ 7/ 1445، والذي أقر أن تكون أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل.

أما الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، تطبق ما ورد في المادة 127 الفقرة ج والتي نصت على أن تبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.

متى عيد الفطر في السعودية؟

أتى ذلك، بعدما أعلن الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كِبار العلماء المستشار بالديوان الملكي السعودي؛ أن الأربعاء 10 أبريل هو غرة شوال. وقال: يدخل شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 /3 /2024م وينتهي بيوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان الذي يوافق 9 /4 /2024م وعدد أيامه ثلاثون يومًا.

كما أضاف قائلا: "يدخل شهر شوال يوم الأربعاء الموافق 10 /4 /2024م وهذا اليوم هو يوم عيد الفطر وعدد أيامه تسعة وعشرون يومًا.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت سابقا أنها ستتحقق من استطلاع هلال شهر شوال 1445، يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي سيكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.